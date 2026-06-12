Unifranz llama a sus nuevos profesionales a “desbloquear” Bolivia con trabajo y servicio

En medio de una de las crisis más complejas que atraviesa Bolivia en los últimos años, marcada por 42 días de bloqueos, desabastecimiento e incertidumbre, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) convirtió sus actos de colación de grado en un mensaje de esperanza.

Frente a 83 graduados en Santa Cruz y 108 en Cochabamba, la rectora nacional de esta Casa de Estudios Superiores, Verónica Ágreda, planteó un desafío que trasciende la obtención de un título profesional: contribuir a reconstruir y desbloquear el país desde el trabajo, la ética y el servicio.

Las ceremonias se desarrollaron esta semana en un contexto nacional particularmente difícil. Carreteras cerradas, escasez de combustible, dificultades para el acceso a alimentos y medicinas, y una creciente afectación económica forman parte del escenario que acompaña a esta nueva generación de profesionales.

Lejos de ignorar esa realidad, Ágreda la puso en el centro de su mensaje. “Ustedes se gradúan a pesar de la coyuntura del país y dentro de ella. Esta situación le da a su título un peso que tal vez otra promoción no tuvo que cargar”, afirmó ante los graduados.

Para la rectora, la realización misma de los actos de colación representa una señal de resiliencia en tiempos de crisis. “Mientras afuera se cortan caminos, aquí se abre uno. La educación no se interrumpe: ni cuando falta el combustible, ni cuando sobra la incertidumbre”, sostuvo.

Sin embargo, el núcleo de su discurso estuvo dirigido al papel que asumirán los nuevos profesionales en la construcción del futuro del país. En una de las frases más contundentes de la noche, Ágreda aseguró que la recuperación de Bolivia dependerá en gran medida de quienes hoy salen de las aulas para incorporarse al mundo laboral.

“El país que está bloqueado afuera es el mismo que ustedes van a desbloquear con su trabajo. Con competencia, con servicio, con presencia donde más falta hace”, expresó.

La académica advirtió que la solución a la crisis nacional no llegará únicamente desde la política, sino también desde el aporte cotidiano de miles de profesionales comprometidos con generar valor en sus comunidades y sectores productivos.

“La política por sí sola no sacará a Bolivia adelante. La sacará, en buena parte, la masa crítica de profesionales que cada año entran al país a trabajar bien. Esta noche, esa masa crítica crece. Ustedes son la Bolivia que viene”, afirmó.

A lo largo de su intervención, la rectora relacionó cada profesión con los desafíos que enfrenta actualmente el país. Destacó que los profesionales de salud tienen la responsabilidad de atender sin distinciones en una sociedad polarizada; los economistas y administradores deberán impulsar la recuperación económica y la generación de empleo; los comunicadores, diseñadores y periodistas están llamados a combatir la desinformación con responsabilidad; los abogados deben fortalecer la cultura del diálogo y el Estado de derecho; y los psicólogos tendrán la tarea de acompañar a una población afectada por semanas de tensión e incertidumbre.

El mensaje también incluyó un llamado humanitario ante las consecuencias que el conflicto ha generado en distintas regiones del país. “Cuidemos la vida. Cuidemos que las ambulancias pasen, que los enfermos lleguen, que ningún boliviano más muera por no alcanzar un hospital a tiempo”, pidió.

Para Ágreda, la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para enfrentar las crisis. Por ello, destacó el esfuerzo realizado por estudiantes y docentes para garantizar la continuidad académica pese a las dificultades.

Ambas ceremonias de colación concluyeron con una reflexión que resumió el espíritu de las jornadas: graduarse en medio de la adversidad no solo representa un logro académico, sino también una demostración de fortaleza personal y compromiso con el país.

“Lleven su título con orgullo y con humildad. Y recuerden, cada vez que la realidad los tiente a rendirse, lo que hicieron esta noche: graduarse en medio de la dificultad. Si pudieron con esto, podrán con lo que venga. Felicidades. El país los necesita, y los necesita hoy”, concluyó la rectora nacional de Unifranz.

En tiempos de caminos bloqueados y desafíos acumulados, el mensaje de Unifranz apunta a una ruta distinta: la del conocimiento, el trabajo y la formación de profesionales capaces de abrir oportunidades allí donde hoy predominan las dificultades.

Mira la programación en Red Uno Play