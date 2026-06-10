FIIE 2026 reunirá a líderes globales en educación, inteligencia artificial y transformación universitaria en Bolivia

La educación enfrenta uno de los momentos más decisivos de su historia. La irrupción de la inteligencia artificial, la acelerada transformación del mercado laboral y la necesidad de construir sistemas educativos más flexibles y pertinentes han puesto sobre la mesa preguntas urgentes sobre el futuro del aprendizaje. En ese contexto, el VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026), organizado por Unifranz, reunirá el 8 y 9 de julio en Fexpocruz, Santa Cruz de la Sierra, a algunos de los referentes más influyentes de América Latina y Europa para debatir el rumbo de la educación hacia 2030.

Bajo el lema “Un nuevo contrato educativo para el 2030”, el encuentro congregará a 24 speakers internacionales y 32 nacionales, además de representantes de organismos multilaterales, universidades, empresas tecnológicas y autoridades educativas. El objetivo es construir propuestas concretas para responder a los desafíos que enfrentan los sistemas educativos en un mundo cada vez más marcado por la tecnología, la innovación y el aprendizaje permanente.

Entre los invitados más esperados figura Javier Medina, secretario general adjunto de la CEPAL y uno de los principales expertos latinoamericanos en prospectiva y estudios de futuro. Su conferencia magistral abordará la necesidad de rediseñar el contrato educativo en Iberoamérica frente a las transformaciones sociales, tecnológicas y productivas que ya están redefiniendo la región.

La inteligencia artificial tendrá un lugar central en la agenda del foro con la participación de Rodrigo Fábrega, investigador chileno, director de Fundación Cruzando y profesor invitado del MIT Media Lab. Reconocido por su trabajo en innovación educativa, neurociencia y tecnologías emergentes, Fábrega analizará cómo la IA está modificando la enseñanza, la evaluación y el rol de los docentes en las aulas del siglo XXI.

Otro de los nombres destacados es Bárbara Silva, una de las voces más reconocidas de América Latina en transformación digital, innovación y liderazgo tecnológico. Su experiencia trabajando con organizaciones de distintos continentes la ha convertido en una referente para comprender cómo las nuevas tecnologías están impactando la educación, el empleo y la toma de decisiones.

El fortalecimiento de la cooperación internacional será abordado por David Julien, secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), una red que integra a cientos de instituciones de educación superior del continente. Julien expondrá sobre el papel de las redes universitarias en la construcción de ecosistemas globales de conocimiento y colaboración académica.

La educación a lo largo de la vida también ocupará un espacio relevante dentro del programa. Santiago Acosta, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y referente regional en innovación educativa, compartirá experiencias sobre aprendizaje permanente, trayectorias formativas flexibles y nuevas arquitecturas educativas para responder a un mercado laboral en constante cambio.

La mirada internacional se complementará con la participación de especialistas como Ulrike Wahl, representante regional de Siemens Stiftung para América Latina y promotora de iniciativas STEM+; Maritza Rondón, presidenta de la Organización Universitaria Interamericana; Reinaldo Cifuentes, referente en gestión universitaria; Julio Castro, especialista en políticas educativas; Wladimir Paredes, investigador en transformación digital; además de Luz Vanzulli, Verónica Peña y Ricardo Román, quienes aportarán experiencias vinculadas a innovación, calidad y gestión educativa.

Desde Bolivia, el foro contará con la participación de líderes académicos, empresariales y expertos en educación. Encabezando la delegación nacional estará Verónica Ágreda, presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y rectora de Unifranz, una de las principales impulsoras de la discusión sobre el nuevo contrato educativo para 2030. Junto a ella participará Óscar Ágreda, presidente ejecutivo de Unifranz, quien ha promovido procesos de transformación institucional y vinculación entre educación, innovación y empleabilidad.

El programa también incluye a Ana Cárdenas, Carlos Dabdoub, Alejandro Zegarra, Rolando López, Pedro Sáenz, Eve Gómez y Lucía Sosa, quienes aportarán perspectivas vinculadas al desarrollo productivo, la innovación, la gestión académica, la formación profesional y los desafíos de la educación boliviana frente a los cambios globales.

Asimismo, el evento contará con la presencia de representantes del Ministerio de Educación y de organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, Siemens Stiftung, OUI, RAUI América y otras instituciones que trabajan en la construcción de soluciones para fortalecer la calidad educativa en la región.

La séptima versión del FIIE estará estructurada en torno a cuatro grandes ejes: políticas públicas para la transformación de la educación; innovación, investigación y tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible; competencias, empleabilidad y aprendizaje permanente; y ecosistemas globales de cooperación y producción de conocimiento.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas para docentes, investigadores, estudiantes, gestores educativos, autoridades, emprendedores y profesionales interesados en formar parte de una de las discusiones más importantes sobre el futuro de la educación en América Latina. Los interesados pueden registrarse a través del portal oficial del evento: https://foro.unifranz.edu.bo/.

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