Conoce los hábitos clave que fortalecen la salud renal y mejoran la calidad de vida

Los riñones trabajan silenciosamente todos los días filtrando la sangre, eliminando toxinas y ayudando a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo. Sin embargo, muchas personas solo toman conciencia de su importancia cuando aparece una enfermedad. Los especialistas advierten que gran parte de los problemas renales pueden prevenirse mediante hábitos saludables y controles oportunos.

Ronald Ordoñez, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que las enfermedades renales crónicas se han convertido en un desafío creciente en Bolivia. Factores como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el consumo excesivo de sal y la automedicación aumentan el riesgo de daño renal. La buena noticia es que pequeñas acciones diarias pueden marcar una gran diferencia en la protección de estos órganos vitales.

“En la parte renal, es muy importante entender que primero la automedicación es lo que no tenemos que realizar, porque muchos de los medicamentos que tenemos pues se van a eliminar a través de la parte renal, entonces si nosotros por sugerencia de amigos o familiares empezamos a tomar medicamentos indiscriminadamente, puede afectar la parte renal”, sostiene Ordoñez.

Como destaca el académico, uno de los errores más frecuentes es consumir medicamentos sin supervisión profesional. Los analgésicos, antiinflamatorios y otros fármacos pueden parecer inofensivos, pero utilizados de manera indiscriminada pueden generar daños a largo plazo.

Los especialistas recomiendan evitar remedios sugeridos por conocidos o información encontrada en redes sociales sin respaldo médico. También alertan sobre el uso de suplementos o productos que prometen beneficios milagrosos sin evidencia científica.

Hidratación protege riñones y favorece su funcionamiento

Mantener una adecuada hidratación es otra de las medidas fundamentales para la salud renal. El agua ayuda a los riñones a eliminar desechos y facilita el correcto funcionamiento del organismo.

“Otra de las reglas de oro es hidratarse adecuadamente. La hidratación nos ayuda en la parte renal, pero la hidratación es con agua. El agua es sumamente importante”, señala Ordoñez.

Aunque las necesidades varían según la edad, actividad física y condiciones climáticas, los expertos recomiendan consumir agua de manera regular durante el día y evitar que la hidratación dependa principalmente de refrescos, bebidas energéticas o productos con alto contenido de azúcar.

Controles previenen enfermedades y mejoran la calidad de vida

La prevención también implica vigilar factores de riesgo que muchas veces no generan síntomas en etapas tempranas. La presión arterial elevada y la diabetes son dos de las principales causas de enfermedad renal.

“Otra de las reglas de oro es hacer controles de los niveles de glucemia, hacer controles de la presión arterial, es decir, acudir al médico es importante para verificar que no tengamos factores de riesgo que afecten a nuestro riñón”, recomienda el especialista.

Además, mantener una alimentación equilibrada y un peso saludable contribuye significativamente a reducir riesgos. “Cuidar nuestra alimentación para evitar la obesidad también es un factor muy importante para evitar lesiones en la parte renal”, añade Ordoñez.

Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y alimentos frescos, junto con actividad física regular, ayuda a controlar la presión arterial, el azúcar en sangre y el peso corporal. Asimismo, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol fortalece no solo la salud renal, sino también la cardiovascular.

Los especialistas coinciden en que cuidar los riñones no requiere medidas complejas. La clave está en la constancia: beber agua, evitar la automedicación, controlar la presión y la glucosa, mantener una alimentación saludable y acudir a chequeos médicos periódicos. Son hábitos sencillos que, practicados a diario, pueden prevenir enfermedades y preservar la calidad de vida durante muchos años.

Mira la programación en Red Uno Play