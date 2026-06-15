Tecnología e inteligencia artificial transforman la educación y amplían el acceso al conocimiento

La tecnología es una pieza central de la educación moderna. Desde plataformas digitales hasta inteligencia artificial (IA), las herramientas tecnológicas están transformando la manera en que estudiantes y docentes acceden al conocimiento, colaboran y desarrollan nuevas competencias. Sin embargo, especialistas coinciden en que el verdadero desafío no es incorporar más tecnología, sino utilizarla con objetivos pedagógicos claros.

Mario Ariel Quispe Orellana, Jefe de Enseñanza y Aprendizaje (JEA) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que la tecnología, en el ámbito educativo, impulsa nuevas posibilidades de aprender.

“En la actualidad, se puede decir que la era digital ha alterado profundamente la forma en que enseñamos y aprendemos, desafiando las estructuras tradicionales del aula física, abriendo nuevas posibilidades educativas”, explica el académico.

Las nuevas herramientas como: recursos multimedia, simuladores, pizarras digitales y plataformas interactivas que permiten clases más dinámicas y participativas, favorecen metodologías basadas en proyectos, resolución de problemas y aprendizaje colaborativo, elementos cada vez más valorados en un mercado laboral en constante transformación.

“Por otra parte, no se debe olvidar que la integración estratégica de la IA generativa en este contexto facilita la resolución de tareas académicas de alta complejidad en segundos, desafiando la forma tradicional de concebir el esfuerzo, aspecto que debe ser analizado con sumo cuidado”, enfatiza Quispe.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca que la inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar a enfrentar grandes desafíos educativos y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, insiste en que su implementación debe estar guiada por principios de inclusión, equidad y un enfoque centrado en las personas.

Inteligencia artificial amplía oportunidades de acceso al conocimiento

Uno de los aportes más significativos de la tecnología es la democratización del aprendizaje. “Uno de los mayores logros de la tecnología actual es la democratización del acceso al conocimiento, suprimiendo las barreras geográficas, espaciales y temporales del aprendizaje. Los estudiantes ahora pueden investigar temas más allá de los límites del aula física, utilizando recursos multimedia, interactivos o realidad virtual que facilitan la comprensión”, señala Quispe.

El especialista agrega que la IA también contribuye mediante asistentes virtuales capaces de brindar apoyo personalizado las 24 horas, adaptándose al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Gracias al acceso a bibliotecas digitales, videoconferencias internacionales y recursos educativos abiertos, la información está disponible de forma inmediata para millones de personas.

Esta capacidad de personalizar el aprendizaje resulta especialmente importante para atender distintos estilos de aprendizaje y favorecer una educación más inclusiva.

“La tecnología también potencia el aprendizaje colaborativo y la co-creación de conocimiento, permitiendo que los estudiantes trabajen en red de forma eficaz y autónoma. Estas dinámicas no solo refuerzan los conocimientos técnicos, sino que también impulsan valores fundamentales como la cooperación, el respeto y la solidaridad entre pares”, afirma Quispe.

Por ello, los expertos recomiendan que la tecnología se incorpore a partir de objetivos educativos concretos y no únicamente por innovación. Combinar recursos digitales con experiencias presenciales, pensamiento crítico y trabajo práctico continúa siendo fundamental para una formación integral.

Educación, inteligencia artificial y tecnología en la agenda del FIIE 2026

Este tipo de temas serán precisamente parte de la agenda central del VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026), organizado por Unifranz, que reunirá el 8 y 9 de julio en Santa Cruz a especialistas de América Latina y Europa para reflexionar sobre el futuro de la educación, la inteligencia artificial y las competencias que demandará el mundo hacia el 2030.

Esta séptima edición del FIIE pondrá sobre la mesa los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en la era digital, a través de cuatro áreas clave: políticas públicas para la transformación de la educación; innovación, investigación y tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible; competencias, empleabilidad y aprendizaje permanente; y ecosistemas globales de cooperación y producción de conocimiento.

Además, el evento reunirá a docentes, investigadores, estudiantes, gestores educativos, autoridades, emprendedores y profesionales para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que marcarán el futuro de la educación en América Latina. Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse mediante el sitio oficial del evento: https://foro.unifranz.edu.bo/

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