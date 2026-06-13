Pacientes con cáncer en Cochabamba se declaran en emergencia y exigen corredores humanitarios

Los pacientes oncológicos de Cochabamba se declararon en estado de emergencia ante la falta de medicamentos y tratamientos provocada por los bloqueos que ya superan los 44 días en el país. El sector pidió la habilitación urgente de corredores humanitarios para garantizar el traslado de fármacos y la atención médica especializada.

Representantes de los pacientes señalaron que la situación se ha vuelto crítica debido a que desde hace más de cuatro semanas enfrentan dificultades para acceder a medicamentos esenciales para combatir la enfermedad.

“Estamos en una situación en la que ya no abastecemos más. Es muy preocupante porque estamos entrando casi al segundo mes sin contar con medicamentos”, manifestó Carla Claure, representante de pacientes oncológicos.

Tratamientos en riesgo

Los afectados indicaron que la crisis no solo impacta en el abastecimiento de fármacos, sino también en la continuidad de los tratamientos. Según denunciaron, más de 50 pacientes tuvieron que suspender sus sesiones oncológicas durante la última semana debido a la falta de medicamentos y las dificultades de traslado.

“El problema más grande que tenemos ahorita son los bloqueos. Las pacientes están dejando de recibir sus tratamientos y eso pone en riesgo sus vidas”, advirtió.

Los pacientes también denunciaron que varios medicamentos oncológicos no están llegando al país, situación que obliga a muchas familias a buscar alternativas por cuenta propia, enfrentando costos que consideran inaccesibles.

Bloqueos dejaron víctimas fatales

Además, expresaron su preocupación por el impacto que la crisis ya estaría teniendo en la salud de las personas afectadas. Indicaron que, según datos manejados por las organizaciones de pacientes, al menos cinco personas con cáncer se encuentran entre las víctimas registradas durante este periodo de conflictividad.

Ante este escenario, exigieron a las autoridades nacionales y a los sectores movilizados priorizar la salud de los pacientes más vulnerables y habilitar corredores humanitarios que permitan el ingreso de medicamentos, insumos médicos y el traslado de personas que requieren atención especializada en otros departamentos.

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