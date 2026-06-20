Rada cuestiona a sectores que quieren continuar con los bloqueos: “Se están quedando solos”

El diputado del PDC, Ricardo Rada, se refirió al acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana, y aseguró que este convenio representa un paso necesario para avanzar hacia la pacificación del país, tras 50 días de conflicto y bloqueos.

Rada sostuvo que la firma del acuerdo no resuelve de inmediato todos los problemas, pero sí marca un camino para levantar las medidas de presión y reducir la tensión social.

“Es parte de la solución”

El legislador afirmó que el acuerdo entre la COB y el Ejecutivo debe ser entendido como parte de la salida al conflicto.

“Creo que lo que queda establecido es que es parte de la solución y que es el camino necesario para llegar a una pacificación completa”, señaló.

Según Rada, el diálogo fue necesario para evitar una mayor escalada del conflicto y nuevas consecuencias para la población.

Cuestiona a sectores que insisten en movilizaciones

El diputado cuestionó a los sectores que, pese al acuerdo firmado, anunciaron que continuarán con las medidas de presión.

“A los sectores que se mantienen en una posición tozuda, que siguen queriendo extrapolar a la ciudad de La Paz y al país, habrá que encontrar otro mecanismo porque definitivamente se están quedando solos”, manifestó.

Rada hizo referencia a organizaciones que ratificaron la continuidad de los bloqueos, entre ellas sectores campesinos de las 20 provincias de La Paz y las seis federaciones del Trópico de Cochabamba.

Advierte aplicación de la ley

El legislador señaló que, con el retiro de la COB del conflicto, algunos sectores quedarían más aislados.

En ese sentido, advirtió que quienes persisten con los bloqueos podrían exponerse a la aplicación de la ley.

“Creo que son horas decisivas. O están a favor de la legalidad y la patria o se van a exponer a que se les aplique todo el peso de la ley”, afirmó.

“La prioridad es desasfixiar La Paz y El Alto”

Rada reconoció que la población fue una de las más afectadas por los 50 días de conflicto, principalmente en La Paz, El Alto y Cochabamba.

Mencionó problemas como el desabastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos, oxígeno, además del encarecimiento de productos y la saturación en hospitales.

“La prioridad del Gobierno y de los bolivianos debe ser desasfixiar de manera inmediata a la ciudad de La Paz, a la ciudad de El Alto y a los más necesitados”, indicó.

Pide identificar responsables

El diputado sostuvo que las pérdidas económicas y los perjuicios ocasionados por los bloqueos no pueden quedar sin investigación.

Sin embargo, aclaró que el primer paso debe ser levantar los puntos de bloqueo y normalizar la situación del país.

“Paso número uno, que se levanten los bloqueos. Más adelante, paso número dos, paso número tres, identificar responsables”, expresó.

Niega que el acuerdo sea un fracaso

Consultado sobre si la continuidad de algunos bloqueos podría considerarse un fracaso parcial de la negociación, Rada descartó esa posibilidad.

El legislador afirmó que el acuerdo forma parte de un proceso más amplio para recuperar la estabilidad del país.

“No lo veo como un fracaso, sino como parte del camino que se debe continuar”, sostuvo.

Finalmente, Rada sostuvo que Bolivia necesita avanzar hacia una etapa de reconciliación, luego de semanas de tensión y perjuicios para la población.

“El desafío no es solamente del Gobierno y del presidente, sino de todos los bolivianos, de ser maduros políticamente y entender que se ha cometido un grave error”, manifestó.

El legislador insistió en que el país debe priorizar la pacificación, la liberación de vías y la recuperación de la normalidad.

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