La Gran Batalla ya tiene semifinalistas tras una intensa segunda ronda de duelos individuales

La segunda ronda de La Gran Batalla llegó con duelos individuales cargados de tensión, ritmo y mucho talento. Los participantes se enfrentaron cara a cara con un solo objetivo: seguir avanzando en la clasificación y acercarse cada vez más al premio mayor.

El primer duelo fue entre Saúl y Andrés, ambos representantes de UN1TY, en la modalidad all style, una mezcla de estilos donde los bailarines debían demostrar ritmo, conocimiento, versatilidad y dominio escénico. Tras evaluar ambas presentaciones, los jueces decidieron que Andrés debía avanzar a la siguiente ronda.

El segundo versus enfrentó a Fabiana y Lissie, de Be Yourself. Ambas participantes mostraron excelentes movimientos, actitud y una gran conexión con la música, lo que hizo que la decisión fuera bastante difícil para el jurado. Sin embargo, después de una intensa evaluación, los jueces determinaron que Lissie continuaba en competencia.

La tercera batalla de clasificación fue entre Rhildo y Marco, también de Be Yourself. Ambos demostraron un gran nivel sobre la pista, pero solo uno podía seguir avanzando. Finalmente, el jurado decidió que Rhildo pasaba a la próxima etapa.

La última batalla de esta ronda tuvo un ingrediente especial: el duelo fue entre dos hermanos, Juan Pablo y Marcela, de la academia Be Yourself. La emoción se sintió en la pista, pero la competencia exigía una decisión. Solo uno podía clasificar, y el jurado determinó que Juan Pablo avanzaba a la semifinal.

Con estos resultados, Andrés, Lissie, Rhildo y Juan Pablo se convierten en los semifinalistas de La Gran Batalla, dejando claro que la competencia está cada vez más fuerte y que cada paso puede marcar la diferencia.

La pista ya tiene a sus clasificados, pero el camino al premio mayor recién entra en su etapa más intensa.

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