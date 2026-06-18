Oriana y Elite Dance llevaron sentimiento y fuerza al escenario de Superstars

La noche de este miércoles en La Gran Batalla Superstars continuó con una presentación llena de emoción y sensibilidad. El segundo equipo en subir al escenario fue el de Oriana Arredondo, quien junto a la academia de baile Elite Dance interpretó la canción “Ángel”, de la reconocida artista mexicana Belinda.

La puesta en escena no solo destacó por su fuerza visual, sino también por la carga emocional que acompañó al equipo. Durante la gala, el coach reveló que la historia de la canción tenía una conexión muy profunda con su propia vida, recordando entre lágrimas un accidente que sufrió años atrás.

Oriana también se mostró emocionada por interpretar uno de sus temas favoritos y aseguró que el equipo trabajó intensamente para entregar una buena presentación.

“Estoy emocionada por la canción, es una de las que más me gusta. Practicamos mucho para poder mostrar un buen trabajo”, expresó.

El jurado valoró la emoción, pero dejó recomendaciones

Durante la ronda de evaluaciones, los jueces destacaron la entrega del equipo, aunque también realizaron observaciones para seguir mejorando en la competencia.

Tito Larenti pidió a Oriana trabajar más la modulación y evitar exagerar la interpretación vocal.

“No hay que gritar la canción, porque la modulación canta. Se veía que estabas exagerando la canción y eso cuenta. Tratemos de modular y cantar”, señaló.

Sobre la academia, Tito reconoció el trabajo realizado, pero pidió mayor presencia corporal como equipo.

“Me gustó, pero más allá de lo emocional, las bailarinas tienen que mostrarse más. Falta corporalidad como equipo”, agregó.

Por su parte, Elka Meyer destacó la caracterización de Oriana y aseguró que logró acercarse a la esencia de Belinda.

“Oriana me gusta mucho, tenía las expresiones de Belinda. Me gustó bastante, estaba bien trabajado. En el caso del equipo, fue muy creativo. Traten de ser homogéneos; sí hubo un error al final, pero estuvo muy bien”, comentó.

Tras escuchar las devoluciones, Oriana agradeció al público y al jurado por el apoyo recibido.

“Muchas gracias al público y al jurado. Por favor, voten por nosotros para que podamos avanzar y ganar”, expresó.

El público puede apoyar a Oriana Arredondo y a la academia Elite Dance ingresando a voto.reduno.com.bo, donde podrá brindarles un importante beneficio para seguir avanzando en La Gran Batalla Superstars.

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