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La gran batalla

Oriana, Sebastián y Luhan encienden la pista esta noche en Superstars

Oriana Arredondo, Sebastián Moreno y Luhan Ortiz subirán al escenario junto a sus academias para vivir una gala cargada de baile, emoción y entretenimiento, esta noche desde las 20:30 por Red Uno.

Red Uno de Bolivia

17/06/2026 20:00

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Oriana, Sebastián y Luhan encienden la pista esta noche en Superstars
Santa Cruz, Bolivia

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La pista vuelve a encenderse esta noche con una nueva gala de La Gran Batalla Superstars, el programa que reúne talento, espectáculo y mucha emoción en cada presentación.

En esta edición, tres equipos llegarán dispuestos a conquistar al jurado y al público con propuestas llenas de fuerza, actitud y creatividad.

La elegancia y potencia de Oriana Arredondo se combinarán con el talento de la academia Elite Dance. La fuerza escénica de Sebastián Moreno llegará junto a YDC, mientras que Luhan Ortiz pondrá todo su carisma y actitud sobre el escenario acompañado por Beyourself.

Será una noche cargada de ritmo, sorpresas y momentos que prometen emocionar a los seguidores del programa. Cada equipo buscará brillar con una puesta en escena única y demostrar por qué merece seguir avanzando en la competencia.

No te pierdas La Gran Batalla Superstars, esta noche en horario estelar, desde las 20:30, por la señal de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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