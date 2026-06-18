Oriana, Sebastián y Luhan encienden la pista esta noche en Superstars

La pista vuelve a encenderse esta noche con una nueva gala de La Gran Batalla Superstars, el programa que reúne talento, espectáculo y mucha emoción en cada presentación.

En esta edición, tres equipos llegarán dispuestos a conquistar al jurado y al público con propuestas llenas de fuerza, actitud y creatividad.

La elegancia y potencia de Oriana Arredondo se combinarán con el talento de la academia Elite Dance. La fuerza escénica de Sebastián Moreno llegará junto a YDC, mientras que Luhan Ortiz pondrá todo su carisma y actitud sobre el escenario acompañado por Beyourself.

Será una noche cargada de ritmo, sorpresas y momentos que prometen emocionar a los seguidores del programa. Cada equipo buscará brillar con una puesta en escena única y demostrar por qué merece seguir avanzando en la competencia.

No te pierdas La Gran Batalla Superstars, esta noche en horario estelar, desde las 20:30, por la señal de Red Uno.

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