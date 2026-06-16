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La gran batalla

¡No te lo pierdas! Esta noche llega La Gran Batalla Superstars por Red Uno

Carlos Marquina y Guadalupe Nuñez se enfrentan en el escenario más grande de la televisión boliviana

Red Uno de Bolivia

15/06/2026 20:22

Agregar Reduno en
Esta noche el escenario vibra con Carlos Marquina y Guadalupe Nuñez
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción, el talento y la energía se apoderan del escenario de La Gran Batalla Superstars esta noche. A partir de las 20:45 por la señal de Red Uno, los televidentes podrán disfrutar de un programa cargado de música, baile y competencias que prometen dejar sin aliento a todos.

En esta gala especial, Carlos Marquina junto a la academia Stetic Dance y Guadalupe Nuñez acompañada de New Dance se subirán al escenario para demostrar sus habilidades y conquistar al jurado. Coreografías impactantes, presentaciones inolvidables y mucho ritmo harán vibrar a los espectadores desde sus hogares.

El programa promete ser una cita obligada para los amantes del entretenimiento y la danza, con momentos de tensión, creatividad y talento que definirán quién se lleva la ovación del público.

No te pierdas la magia de La Gran Batalla Superstars, esta noche a las 20:45 por Red Uno, y sé testigo del espectáculo que todos comentarán.

Mira la programación en Red Uno Play

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