Carlos Marquina y la ‘cajita’ que hizo hablar al jurado: Gabriela Zegarra lo explica todo

Durante la gala de este jueves de La Gran Batalla Superstars, uno de los momentos más comentados fue la interpretación de Carlos Marquina de la canción “Kesi” de Camilo. Dentro de la coreografía, Carlos se acercó muy cerca de una de las bailarinas, incluso en una escena dentro de una especie de caja, lo que generó tensión y expectativas entre el público y en el jurado.

Al momento de la devolución, Gabriela Zegarra, jurado y esposa del participante, se refirió al episodio con total naturalidad y claridad:

“El chiste de la cajita es broma, lo planeamos, todo es broma. Bueno, la presentación de Camilo estuvo bien, creo que la mayoría de los participantes hasta ahora tienen las mismas críticas: les falló un poco el micrófono y el lypsinc, son pequeños detalles. En general, la presentación estuvo amena”.

Con estas palabras, Zegarra disipó rumores y aclaró que el acercamiento dentro de la coreografía no fue motivo de polémica, sino parte del montaje y la dinámica de la interpretación, destacando la energía y el talento de Carlos y del equipo.

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