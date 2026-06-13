Nicole Salce y One Beat rompen la pista en la apertura de La Gran Batalla Superstars

La semana de estreno de La Gran Batalla Superstars comenzó con todo este lunes, cuando Nicole Salce y la academia One Beat se adueñaron del escenario interpretando a la icónica Shakira con su canción “Session 53/66”. La presentación estuvo llena de color, entusiasmo y movimientos que captaron la atención del público y del jurado.

El panel de jueces destacó distintos aspectos de la puesta en escena:

Elka Meyer resaltó el uso completo del escenario y la energía del equipo, aunque recomendó prestar atención a detalles técnicos como líneas y seguridad en los giros.

“Nicole tuvo algunos resbalones que resolvió muy bien, en general excelente trabajo”, señaló.

Gabriela Zegarra valoró la química del equipo y la expresión natural de la cantante, especialmente en la sensualidad y la comunicación no ensayada.

“Te veías divina, Nicole; controla los nervios y gana confianza en el escenario”.

Tito Larenti reconoció la energía y el desplazamiento por todo el escenario, aunque mencionó que algunos movimientos se vieron toscos.

“Nicole, tu concentración fue evidente, los nervios estaban ahí, pero lo manejaste muy bien”.

Quimey del Río destacó la espontaneidad y sensualidad de la interpretación, señalando que la timidez inicial se irá perdiendo con la experiencia.

“Vencer el miedo te liberará; felicito a todo el equipo”.

Por su parte, Nicole Salce reconoció la emoción y el aprendizaje de la primera presentación:

“Me siento más liberada, fue la primera vez en este escenario, pero no es excusa. Denme tiempo y lo haré mucho mejor”.

Con esta apertura, la competencia promete noches llenas de talento, pasión y sorpresas. Los espectadores esperan ansiosos las próximas presentaciones, mientras los equipos buscan pulir detalles y conquistar al jurado.

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