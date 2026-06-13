Oriana Arredondo y Elite Dance cierran la gala con energía y talento

La noche de este viernes cerró con broche de oro cuando Oriana Arredondo junto a la academia Elite Dance sorprendieron con una interpretación de “Focus” de Ariana Grande. La coreografía, llena de energía, desplazamientos precisos y actitud, logró captar la atención de los jueces y del público, que celebró cada movimiento con entusiasmo.

El jurado compartió sus devoluciones:

Tito Larenti destacó la ejecución del equipo y el desplazamiento de Oriana, pero recomendó trabajar en la sensualidad y en el lypsinc:

“Oriana, el lypsinc no estuvo, a trabajar porque es parte de la competencia, pero me gustó cómo te desplazaste”.

Quimey del Río valoró la complejidad de la propuesta, sobre todo los pasos en la escalera, e instó al equipo a controlar los nervios con rituales de concentración y respiración previos al escenario.

Elka Meyer destacó la seguridad de Oriana y la coordinación del equipo, aunque hizo notar pequeñas confusiones al final:

“Hay que cuidar la uniformidad de técnicas y estilos, pero en general estuvo muy bien ejecutada”.

Gabriela Zegarra enfatizó la importancia del lypsinc y motivó al grupo a seguir practicando para mantener el nivel:

“Estamos a tiempo de poder mejorar, la competencia será dura, ustedes pueden”.

Por su parte, Oriana Arredondo se mostró emocionada y satisfecha tras la presentación:

“Ya estoy feliz después de la presentación, y ya estamos ensayando la próxima”.

Con esta actuación, Elite Dance dejó claro que la competencia apenas comienza y que la energía, la técnica y la actitud serán claves para conquistar al jurado y al público en las próximas galas.

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