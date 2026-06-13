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¡Ritmo que contagia! Luhan Ortiz y Beyourself arrasan con Bad Bunny en La Gran Batalla

El segundo equipo de la noche contagió ritmo y energía con su interpretación de Bad Bunny y la canción “NUEVAYoL”, dejando al jurado sorprendido y al público vibrando.

Red Uno de Bolivia

12/06/2026 21:30

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Luhan Ortiz y Beyourself arrasan con Bad Bunny en La Gran Batalla
Santa Cruz, Bolivia

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La noche de este viernes continuó con fuerza en La Gran Batalla Superstars, cuando Luhan Ortiz y la academia Beyourself llevaron al escenario una propuesta llena de ritmo y color, interpretando a Bad Bunny con la canción “NUEVAYoL”. Desde el primer segundo, la coreografía transmitió energía, actitud y sincronía, logrando que todos los presentes se contagiara del flow urbano del artista.

El jurado destacó distintos aspectos de la presentación:

Gabriela Zegarra elogió la confianza de Luhan y su capacidad para mantener el lypsinc hasta la última palabra de la canción.

“Eres multifacético y hasta el final seguiste muy bien la canción, impresionante”.

Quimey del Río resaltó la encarnación del personaje y la energía que transmitió, aunque recomendó profundizar más en la interpretación y algunos detalles con el micrófono.

Tito Larenti celebró la conexión del equipo y la energía que mostraron en el escenario:

“Luhan, lypsinc muy trabajado, perfecto. El talento está ahí, solo falta pulir un poco los movimientos, pero fue un gran debut”.

Elka Meyer valoró la cohesión del grupo y la limpieza de los traslados:

“Se ve que son un equipo bastante ensamblado; la presentación fue inteligente y segura. Sigamos así, van por buen camino”.

Por su parte, Luhan Ortiz agradeció el apoyo de su equipo y prometió seguir dando lo mejor:

“Gracias al equipo que me apoya y me ayuda a ser la mejor versión de lo que puedo ser. No les voy a fallar”.

Con esta presentación, la competencia mantiene la emoción en alto y deja a los espectadores expectantes por los próximos desafíos, donde cada detalle cuenta para conquistar al jurado y avanzar en la gran batalla por la corona del talento en Bolivia.

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