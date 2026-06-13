¡Ritmo que contagia! Luhan Ortiz y Beyourself arrasan con Bad Bunny en La Gran Batalla

El segundo equipo de la noche contagió ritmo y energía con su interpretación de Bad Bunny y la canción “NUEVAYoL”, dejando al jurado sorprendido y al público vibrando.
12/06/2026 21:30
Escuchar esta nota
La noche de este viernes continuó con fuerza en La Gran Batalla Superstars, cuando Luhan Ortiz y la academia Beyourself llevaron al escenario una propuesta llena de ritmo y color, interpretando a Bad Bunny con la canción “NUEVAYoL”. Desde el primer segundo, la coreografía transmitió energía, actitud y sincronía, logrando que todos los presentes se contagiara del flow urbano del artista.
El jurado destacó distintos aspectos de la presentación:
Gabriela Zegarra elogió la confianza de Luhan y su capacidad para mantener el lypsinc hasta la última palabra de la canción.
“Eres multifacético y hasta el final seguiste muy bien la canción, impresionante”.
Quimey del Río resaltó la encarnación del personaje y la energía que transmitió, aunque recomendó profundizar más en la interpretación y algunos detalles con el micrófono.
Tito Larenti celebró la conexión del equipo y la energía que mostraron en el escenario:
“Luhan, lypsinc muy trabajado, perfecto. El talento está ahí, solo falta pulir un poco los movimientos, pero fue un gran debut”.
Elka Meyer valoró la cohesión del grupo y la limpieza de los traslados:
“Se ve que son un equipo bastante ensamblado; la presentación fue inteligente y segura. Sigamos así, van por buen camino”.
Por su parte, Luhan Ortiz agradeció el apoyo de su equipo y prometió seguir dando lo mejor:
“Gracias al equipo que me apoya y me ayuda a ser la mejor versión de lo que puedo ser. No les voy a fallar”.
Con esta presentación, la competencia mantiene la emoción en alto y deja a los espectadores expectantes por los próximos desafíos, donde cada detalle cuenta para conquistar al jurado y avanzar en la gran batalla por la corona del talento en Bolivia.
Mira la programación en Red Uno Play