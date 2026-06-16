Guadalupe Nuñez y New Dance cierran la gala de La Gran Batalla Superstars con fuerza y estilo

El cierre de la gala de este lunes estuvo a cargo de Guadalupe Nuñez y la academia New Dance, quienes interpretaron la canción “Falsas Esperanzas” de Christina Aguilera, un tema reconocido mundialmente que exigió técnica, fuerza escénica y coordinación grupal.

La presentación fue recibida con elogios por la pasión y energía demostrada, aunque los jueces también compartieron recomendaciones para perfeccionar algunos aspectos:

Gabriela Zegarra: “Un tema bastante complicado y admiro cómo lo han trabajado. A momentos ibas muy bien y en otros se te notó un poco cohibida. Los chicos tuvieron algunos problemas durante el baile, pero ánimo, sigan así.”

Quimey del Río: “En general me gustó mucho la propuesta, aunque hubo ciertos problemas con el micrófono en algunos momentos. Felicitaciones al equipo.”

Tito Larenti: “Guadalupe, el coach debe trabajar más con los pasos; lo de las escaleras me pareció algo peligroso. Tengan cuidado al montar la coreografía.”

Elka Meyer: “Me gustaron varias facciones y la intensidad que mostró. Solo hay que cuidar la coordinación de la mano que no sostiene el micrófono. En general, muy buena energía, equipo.”

Por su parte, Guadalupe Nuñez agradeció el apoyo del jurado y pidió a la audiencia que la respalde con sus votos para obtener un beneficio especial durante la semana de competencia.

Con este cierre, la gala combinó talento, técnica y emoción, dejando al público expectante por las próximas presentaciones y asegurando que la competencia seguirá elevando su nivel en La Gran Batalla Superstars.

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