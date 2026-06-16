Carlos Marquina y Stetic Dance conquistan al público pero reciben desafíos del jurado en Superstars

Arrancando la gala de este lunes, Carlos Marquina junto a la academia Stetic Dance se adueñaron del escenario con la famosa canción de los años 2000, “A Dios le pido” de Juanes. La presentación logró contagiar entusiasmo y emoción, aunque los jueces aprovecharon para dar algunas recomendaciones que ayudarán al equipo a perfeccionar su performance.

Carlos Marquina se mostró sorprendido y agradecido por el apoyo del público, mientras recibía las devoluciones:

Tito Larenti: “Te faltó trabajar el personaje y el lypsinc; hubo algunos problemas de coordinación en el equipo, pero esto se mejora con práctica.”

Quimey del Río: “El lypsinc aún no está del todo, pero hay que canalizar la presencia del personaje. Muy bien con la guitarra, un buen detalle para la interpretación.”

Elka Meyer: “Intentaron contar la historia, pero hubo momentos de desorden y correteos. Son detalles que harán que el equipo crezca.”

Gabriela Zegarra: “Es importante practicar el lypsinc, estudiar al personaje y la letra con cuidado para que la presentación sea más completa.”

Carlos Marquina aseguró que seguirá los consejos del jurado: “Voy a hacer caso a lo que dice el jurado, vamos a practicar mucho”.

Con esta apertura, la gala dejó emociones, ritmo y aprendizaje sobre el escenario, prometiendo que la competencia se pondrá cada vez más intensa y emocionante para los participantes y el público.

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