TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
La gran batalla

Carlos Marquina y Stetic Dance conquistan al público pero reciben desafíos del jurado en Superstars

Entre aplausos y energía, Carlos Marquina y la academia Stetic Dance estrenaron el escenario con una interpretación que cautivó al público, mientras los jueces destacaron aciertos y señalaron puntos clave para mejorar.

Red Uno de Bolivia

15/06/2026 21:35

Agregar Reduno en
Carlos Marquina y Stetic Dance conquistan al público en Superstars
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Arrancando la gala de este lunes, Carlos Marquina junto a la academia Stetic Dance se adueñaron del escenario con la famosa canción de los años 2000, “A Dios le pido” de Juanes. La presentación logró contagiar entusiasmo y emoción, aunque los jueces aprovecharon para dar algunas recomendaciones que ayudarán al equipo a perfeccionar su performance.

Carlos Marquina se mostró sorprendido y agradecido por el apoyo del público, mientras recibía las devoluciones:

Tito Larenti: “Te faltó trabajar el personaje y el lypsinc; hubo algunos problemas de coordinación en el equipo, pero esto se mejora con práctica.”

Quimey del Río: “El lypsinc aún no está del todo, pero hay que canalizar la presencia del personaje. Muy bien con la guitarra, un buen detalle para la interpretación.”

Elka Meyer: “Intentaron contar la historia, pero hubo momentos de desorden y correteos. Son detalles que harán que el equipo crezca.”

Gabriela Zegarra: “Es importante practicar el lypsinc, estudiar al personaje y la letra con cuidado para que la presentación sea más completa.”

Carlos Marquina aseguró que seguirá los consejos del jurado: “Voy a hacer caso a lo que dice el jurado, vamos a practicar mucho”.

Con esta apertura, la gala dejó emociones, ritmo y aprendizaje sobre el escenario, prometiendo que la competencia se pondrá cada vez más intensa y emocionante para los participantes y el público.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD