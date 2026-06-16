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La gran batalla

¡Tu voto puede marcar la diferencia! Apoya a tu equipo favorito en La Gran Batalla Superstars

Esta semana, el protagonismo es todo tuyo. Con tu voto, puedes ayudar a tu participante y su academia a recibir un beneficio especial y potenciar su desempeño en la competencia.

Red Uno de Bolivia

15/06/2026 21:12

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Esta semana el público tiene el poder, vota ahora por tu favorito
Bolivia

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La Gran Batalla Superstars arranca con una dinámica innovadora en la que el público se convierte en el motor de la competencia. Ahora tú puedes decidir quién recibe un beneficio especial que impulsará a tu equipo favorito junto a su academia de baile.

Para participar, solo tienes que ingresar a voto.reduno.com.bo y elegir a tu favorito. ¡Es fácil, rápido y tu apoyo puede marcar la diferencia!

Esta semana no habrá eliminación: los tres equipos más votados recibirán un beneficio especial que podrá fortalecer su participación en la siguiente gala. Cada voto cuenta y puede cambiar el rumbo del programa.

¡No pierdas la oportunidad de ser parte de la acción y ayudar a tu equipo a brillar!

Mira la programación en Red Uno Play

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