Marianella Molina cerró la gala de Superstars con color, energía y mucho show

La gala de este martes de La Gran Batalla Superstars cerró con una presentación llena de color, energía y actitud. El turno final fue para Marianella Molina, quien subió al escenario junto a la academia Fusion Dance para interpretar el tema “En el 2000”, de Natalia Lafourcade.

Desde el inicio, Marianella y su equipo apostaron por una puesta en escena alegre, dinámica y cargada de movimiento, logrando conectar con el público y con el jurado. La presentación fue bien recibida por los jueces, quienes destacaron el personaje, el lipsync, la presencia escénica y el trabajo grupal, aunque también señalaron algunos detalles por mejorar.

Gabriela Zegarra fue una de las más entusiastas con la presentación y resaltó la energía del equipo.

“Se nota que hay un trabajo que ustedes hacen y se nota. Me llenaron de energía, me encantó la conexión, entraste en personaje, me encantó el lipsync. Tu equipo está a otro nivel, felicidades”, expresó.

Quimey del Río también valoró la presencia de Marianella en el escenario, aunque observó algunos problemas al inicio y durante un giro en la plataforma.

“A mí también me gustó. Solo al inicio hubo un poco de problemas, pero luego la remaste. Tienes presencia en el escenario, muy bien la modulación, eso se nota y es bueno. Hay que prestar atención sobre todo a la modulación. También en el giro de la plataforma se notó que hubo problemas”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti destacó que Marianella llegó con una propuesta completa y con espíritu de show.

“Marianella, trajiste personaje, lipsync, puesta en escena. Eres una artista que hoy nos dio un show. Creo que hay mucho para avanzar todavía, pero si siguen así pueden llegar muy lejos. Los chicos también estuvieron muy bien, tienen mucho por pulir, hay mucho por aprender y lo van haciendo muy bien. Nos trajeron todo”, afirmó.

Elka Meyer resaltó el crecimiento del equipo y el esfuerzo por adaptarse a la propuesta escénica.

“Me gusta mucho que hay jóvenes y maestros que pueden aprender de lo que se ha hecho. Mejoraron mucho. Entiendo que no todos tienen la misma técnica, pero lo mimetizaron y hubo muy buen trabajo de escenario”, comentó.

Al finalizar su presentación, Marianella agradeció el respaldo recibido y pidió el apoyo del público para continuar avanzando en la competencia.

“Apóyennos, por favor. Queremos llegar muy lejos y muchas gracias por el apoyo”, expresó.

El público puede apoyar a Marianella Molina y a la academia Fusion Dance ingresando a voto.reduno.com.bo, donde podrá brindarles un importante beneficio para seguir con más fuerza en La Gran Batalla Superstars.

Mira la programación en Red Uno Play