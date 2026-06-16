Nicole y One Beat conquistaron el escenario con “El dolor de tu presencia”

La gala de este martes de La Gran Batalla Superstars arrancó con una presentación cargada de nostalgia, emoción y mucho sentimiento. El primer equipo en subir al escenario fue el de Nicole Salce, quien junto a la academia One Beat interpretó el tema “El dolor de tu presencia”, de Jennifer Peña.

La puesta en escena despertó recuerdos entre el público presente en el set y permitió ver a una Nicole más suelta, segura y con mayor presencia sobre el escenario. Tras su presentación, la participante aseguró sentirse “menos nerviosa” y agradeció las recomendaciones del jurado.

Los jueces destacaron su evolución, aunque también señalaron algunos aspectos que el equipo deberá trabajar para las próximas galas, especialmente en coordinación, fuerza escénica, dicción y precisión en los movimientos.

Quimey del Río valoró la dinámica de pareja y la soltura de Nicole.

“Me gustó mucho la dinámica de pareja. Faltó un poco de fuerza, hay algunas cosas que pulir, pero me gustó mucho cómo te estás soltando. En el tema del lipsync estuvo bueno. Felicidades”, expresó.

Por su parte, Elka Meyer destacó que Nicole logró acercarse bastante a la artista interpretada, aunque pidió mayor trabajo rítmico.

“Se parecía mucho a la artista. Hubo movimientos buenos, pero había momentos en los que estaban súper arrítmicos. Eso hay que trabajar, hay que ponerse las pilas”, señaló.

Gabriela Zegarra también resaltó una mejora en la seguridad de la participante.

“Siento que te relajaste más. Estuvo muy bien el lipsync, pero hubo algunas descoordinaciones entre los bailarines y eso hay que trabajar”, indicó.

Finalmente, Tito Larenti remarcó que Nicole mostró más seguridad y presencia, pero recomendó trabajar la dicción y la gesticulación.

“Nicole, se nota más seguridad y presencia. Se nota que cantaste por partes. Hay que trabajar dicción para que puedas gesticular más. En el equipo hubo descoordinación y algunos pasos no correspondían al género musical”, comentó.

Tras escuchar las observaciones, Nicole agradeció las palabras del jurado y aseguró que toma cada consejo como una oportunidad para mejorar.

“Los consejos son para mejorar y agradecemos las palabras”, expresó.

El público puede apoyar a Nicole Salce y a su equipo ingresando a voto.reduno.com.bo, donde podrá brindarles un importante beneficio para avanzar con más fuerza en la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play