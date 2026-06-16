Gobierno afirma que delegación extranjera no acreditó misión de DD.HH.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, defendió la decisión del Gobierno de no admitir el ingreso al país de una delegación extranjera que se identificaba como misión de Derechos Humanos, en medio de los conflictos y bloqueos que atraviesa Bolivia desde hace más de 46 días.

La autoridad sostuvo que la Dirección Nacional de Migración aplicó los procedimientos correspondientes y verificó que no existía congruencia entre lo declarado por estas personas y la actividad que pretendían realizar en territorio boliviano.

“El Gobierno Nacional, en ejercicio de su soberanía y en respeto al derecho internacional, lo que ha hecho es aplicar la verificación de requisitos administrativos para el ingreso o salida de ciudadanos nacionales o extranjeros”, señaló Santamaría.

No presentaron certificación

Según explicó, estas personas se presentaban como activistas de derechos humanos, pero no habrían presentado una certificación que acredite su pertenencia a algún organismo formalmente reconocido.

“Se denominan activistas de derechos humanos, pero no se sabe de qué organismo, de qué organización. Tampoco se sabía cuál era el propósito que iban a cumplir”, afirmó.

La autoridad indicó que el uso de prendas con la inscripción “misión de derechos humanos” no es suficiente para acreditar una representación oficial.

“Está claro que solamente usar un distintivo no acredita tener pertenencia a una organización o una institución”, manifestó.

Injerencia extranjera

Santamaría también cuestionó el interés de algunos parlamentarios y sectores políticos extranjeros en la situación interna de Bolivia, señalando que existen acciones que, a criterio del Gobierno, buscan interferir en asuntos propios del Estado boliviano.

“Aquellos que pretendan realizar actos de injerencia, que pretendan inmiscuirse en la política nacional o participar en actos que no les competen, recibirán el mismo trato cumpliendo la ley”, advirtió.

Material antidisturbios

Sobre las denuncias realizadas desde Argentina respecto a que aviones Hércules habrían trasladado material antidisturbios hacia Bolivia, el viceministro fue enfático al rechazar esa versión.

“Falso. Absolutamente falso”, respondió.

La autoridad aseguró que las aeronaves que llegaron al país transportaron alimentos de primera necesidad, como pollo y carne de res, en el marco de un puente aéreo destinado a abastecer a ciudades afectadas por los bloqueos, principalmente La Paz y El Alto.

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