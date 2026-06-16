Cabildo de Potosí exige diálogo y da 48 horas para levantar los bloqueos

El alcalde de Potosí, William Cervantes, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el departamento debido a los bloqueos y denunció que la ciudad vive un “cerco” que afecta el abastecimiento de alimentos, carburantes y el normal desarrollo de la actividad económica.

La autoridad informó que diferentes organizaciones sociales, entre ellas juntas vecinales, cooperativas mineras, choferes, transportistas y gremiales, participaron de una masiva movilización en la capital potosina para exigir que el Gobierno y los sectores movilizados instalen una mesa de diálogo.

“Hoy no solamente pidieron, hoy exigieron que en un plazo de 48 horas el Gobierno, a través de sus ministros, el presidente, diputados y senadores, busquen el diálogo”, afirmó Cervantes.

Escasez de alimentos

El alcalde sostuvo que la población potosina está siendo afectada por la escasez de productos y el incremento de precios, debido a que los camiones deben ingresar por rutas alternas. Sin embargo, señaló que el problema más complicado es la falta de combustible.

“Estamos viviendo ya una escasez de varios productos, los precios se han incrementado, pero lo más complicado de todo esto es el tema del combustible”, indicó.

Se redujeron los bloqueos

Sobre los puntos de bloqueo, Cervantes explicó que algunos se han reducido en las últimas horas, aunque aún persisten medidas de presión en sectores del norte potosino, la carretera Jaime Mendoza, Vanguardia y Cieneguillas. También indicó que las rutas hacia Sucre, Tarija y Villazón presentan una relativa normalización.

El alcalde aclaró que la demanda de Potosí no apunta a generar violencia, sino a lograr una salida mediante el diálogo.

“Lo que no queremos los potosinos es muerte, lo que no queremos los potosinos es violencia. Queremos que se resuelva y que haya puntos de encuentro”, afirmó.

Sede para diálogo

Cervantes incluso planteó que la ciudad de Potosí pueda ser escenario para una eventual mesa de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.

“El municipio de Potosí, la ciudad de Potosí y las organizaciones pueden abrir los brazos para que este diálogo se lleve a cabo incluso acá en la ciudad”, señaló.

Plazo de 48 horas

La autoridad precisó que el plazo de 48 horas fue definido desde la mañana de este lunes, tras una concentración que, según dijo, reunió a más de 200.000 personas.

“Vecinos, vecinas, gente de a pie, gente del comercio, todos ellos han sumado esfuerzos. Lo que están exigiendo es que nuestras autoridades nacionales resuelvan este conflicto”, indicó.

Finalmente, Cervantes advirtió que, si no se cumple el plazo establecido, las organizaciones convocarán a una nueva reunión para definir otras medidas.

“Se van a tomar otras medidas distintas, diferentes, que como cooperativas y como fuerza de Potosí van a permitir el desbloqueo y la solución a estos problemas”, concluyó.

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