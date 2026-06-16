Marianella, Daniel y Nicole le ponen sabor, talento y emoción a Superstars

Esta tarde, La Gran Batalla Superstars promete una gala llena de emoción, talento y mucho show. Tres equipos llegan al escenario con una sola misión: brillar, emocionar y ganarse el apoyo del público.

En esta nueva jornada se presentarán:

Marianella Molina junto a la academia de baile Fusion Dance.

Daniel Pesce junto a la academia de baile Idols Dance.

Nicole Salce junto a la academia de baile One Beat.

Aunque esta semana no habrá eliminación, el voto del público será clave. Los televidentes podrán elegir qué equipo recibirá un importante beneficio para avanzar con más fuerza en la competencia.

Para votar, solo debes ingresar a:

voto.reduno.com.bo

No te pierdas esta gran gala de La Gran Batalla Superstars, hoy en horario especial, desde las 17:10, por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play