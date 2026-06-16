Daniel y Idols Dance llevaron el sentimiento de Arjona a La Gran Batalla

La competencia de este martes en La Gran Batalla Superstars continuó con la presentación de Daniel Pesce, quien subió al escenario junto a la academia Idols Dance para interpretar el tema “El problema”, de Ricardo Arjona.

La puesta en escena fue bien recibida por el jurado, que destacó la conexión de Daniel con la canción, su interpretación y la manera en la que logró transmitir el sentimiento del artista. Sin embargo, también hubo observaciones para el equipo de baile, especialmente en coordinación, líneas, seguridad y ejecución de algunos pasos.

Daniel Pesce celebró su cumpleaños junto a su equipo en el programa.

Tito Larenti fue uno de los primeros en valorar el trabajo de Daniel y resaltó que logró meterse en el personaje.

“Daniel, muy bien, a mí me gustó. Siento que te metiste en el papel. Te falló el lipsync al final, pero para estar mejor hay que agarrar los ritmos de las frases. Honestamente, me gustó mucho lo que hiciste”, señaló.

No obstante, Tito fue más crítico con el cuerpo de baile.

“El equipo, la verdad, no me gustó en el baile. Vi que les faltaron líneas, estaban apurados, corriendo, y muchos miraban con miedo. Deben bailar y mostrar lo que han ensayado sin miedo”, agregó.

Por su parte, Quimey del Río destacó el trabajo interpretativo de Daniel y aseguró que logró captar gestos y movimientos propios del artista.

“Partamos de que a Ricardo Arjona hay que obligarlo a subir, en ese sentido no tuviste mucho que canalizar. El lipsync estuvo muy bueno, también el movimiento de hombros y las frases del cantante. Te felicito, me gustó mucho tu presentación”, expresó.

Elka Meyer coincidió en que la canción fue una buena elección para Daniel, pero pidió mayor cuidado al cuerpo de baile.

“La canción estuvo muy buena en cuanto al artista, pero en el cuerpo de baile sentí que en la mitad hubo algunas falencias. Faltaba trabajo en línea y tienen que tener cuidado para que no se note. El tema de los pasos mal ejecutados hay que trabajarlo”, indicó.

A su turno, Gabriela Zegarra valoró el trabajo general del equipo y remarcó que Daniel tiene presencia escénica y conocimiento musical.

“Al momento de ensayar deben darse cuenta de que están con un gran artista, que tiene mucho conocimiento de la música y llama la atención en el escenario. A mí me gustó. Sí hubo fallas y hay que trabajar, pero no estuvo mal”, señaló.

Tras escuchar las recomendaciones, Daniel defendió el esfuerzo de sus compañeros y aseguró que el nerviosismo puede jugar en contra durante una presentación en vivo.

“Los chicos tienen talento, se esfuerzan y trabajan mucho. Obviamente el nerviosismo siempre afecta y yo los entiendo. No es tan fácil, porque hay que articular el sentimiento. Los chicos son lo máximo”, expresó.

El público puede apoyar a Daniel Pesce y a la academia Idols Dance ingresando a voto.reduno.com.bo, donde podrá brindarles un importante beneficio para avanzar con más fuerza en la competencia.

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