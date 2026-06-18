Luhan y Be Yourself encendieron la pista con un clásico de Cristian Castro

La noche de este miércoles arrancó con emoción en La Gran Batalla Superstars, el escenario más grande de la televisión boliviana. El primer equipo en presentarse fue el de Luhan Ortiz, quien llegó junto a la academia Be Yourself para interpretar el tema “Lloviendo estrellas”, de Cristian Castro.

Siguiendo con la temática de la semana, el equipo apostó por una canción de los años 2000, cargada de nostalgia, romanticismo y energía escénica. La presentación fue bien recibida por el jurado, que valoró la fuerza del grupo y la evolución de Luhan, aunque también dejó varias recomendaciones para seguir creciendo en competencia.

Quimey del Río destacó una mejora en el lipsync y valoró que Luhan haya logrado acercarse a la postura del artista interpretado.

“Se nota que ha mejorado el lipsync, por eso te felicito. Coincido en que la postura se asemeja, aunque hubiera querido un poco más de sonrisa. Son detalles que hacen la diferencia”, señaló.

Por su parte, Elka Meyer resaltó el trabajo general del equipo, aunque pidió mayor cuidado en la ejecución de algunas técnicas.

“Estuvo muy bien. Si van a usar algunas técnicas, tienen que tener cuidado. Hubo algunas descoordinaciones, pero en general hubo un buen trabajo. Felicitaciones”, expresó.

Gabriela Zegarra destacó la energía, alegría y carisma que transmitió el equipo sobre el escenario.

“Me encanta la energía y la alegría que el equipo transmite. Luhan es una persona que conquista, con picardía y una mirada más seductora”, comentó.

En tanto, Tito Larenti fue más exigente en su evaluación. Reconoció avances, pero aseguró que aún falta mayor soltura y seguridad interpretativa.

“Luhan aprende el lipsync, pero siento que tiene que trabajarlo más. Faltaba relajarse un poco. No estuvo mal, pero no me terminó de convencer”, indicó.

Sobre el equipo, Tito consideró que la propuesta fue correcta, aunque esperaba una puesta en escena más ambiciosa.

“El equipo no estuvo mal, pero fue muy sencillo para ellos. Estuvo simple, estuvo bonito, sí, pero ustedes están para un nivel más alto”, agregó.

Tras escuchar las devoluciones, Luhan agradeció al jurado y aseguró que tomará en cuenta cada recomendación para las próximas galas.

“Muchas gracias a los jueces. Vamos a tomar todo en cuenta y prepárense, porque habrá sorpresas la próxima semana”, expresó.

El público puede apoyar a Luhan Ortiz y a la academia Be Yourself ingresando a voto.reduno.com.bo, donde podrá brindarles un importante beneficio para avanzar con más fuerza en la competencia.

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