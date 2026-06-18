“Me convenció”: el jurado elogió la presentación de Sebastián Moreno junto a YDC

La gala de este miércoles de La Gran Batalla Superstars cerró con una presentación cargada de sentimiento, nostalgia y mucho ritmo. El último equipo en subir al escenario fue el de Sebastián Moreno, quien junto a la academia YDC interpretó el tema “Más que tu amigo”, del icónico Marco Antonio Solís.

La puesta en escena fue del agrado del jurado, que destacó el crecimiento de Sebastián en comparación con galas anteriores, especialmente en el manejo del lipsync, la soltura escénica y la interpretación del personaje. Sin embargo, también dejaron algunas recomendaciones para seguir puliendo detalles en las próximas presentaciones.

Quimey del Río resaltó la evolución del participante y valoró el trabajo realizado durante la semana.

“Se te nota más suelto y se nota el trabajo de la anterior semana. Creo que has mejorado mucho el lipsync y eso está muy bien. Solo un detalle: cuando tocabas la baqueta, hay que hacerlo como el artista”, señaló.

Sebastián explicó que el equipo practicó ese detalle durante los ensayos, aunque reconoció que tuvo algunas dificultades durante la presentación.

“Practicamos mucho lo de la baqueta, pero no logré escuchar. Me encanta mucho Marco Antonio Solís”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra fue una de las más entusiastas con la presentación y aseguró que Sebastián logró adueñarse del escenario.

“Creo que Sebastián se robó el show. El personaje me encantó, me convenció y el equipo estuvo muy bueno. Felicidades, me convencieron”, expresó.

Tras recibir las devoluciones del jurado, Sebastián invitó al público a apoyar a su equipo favorito mediante la votación.

“Yo creo que el público entiende que si le gustó esta presentación puede votar por el equipo que le gustó”, manifestó.

El público puede apoyar a Sebastián Moreno y a la academia YDC ingresando a voto.reduno.com.bo, donde podrá brindarles un importante beneficio para seguir avanzando en La Gran Batalla Superstars.

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