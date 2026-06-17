Analista: "La población aguarda una solución inmediata en diálogo entre Gobierno y la COB"

El analista político Franklin Pareja se refirió a la posibilidad de diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), tras 47 días de conflictos y bloqueos en el país, y señaló que ambos actores llegan presionados por el desgaste social y la demanda ciudadana de soluciones.

Pareja afirmó que el pliego petitorio lanzado por la COB fue respondido de manera inmediata por el Gobierno, por lo que, a su criterio, ambas partes deben asumir responsabilidad frente a la población.

“Los dos actores, por una cuestión de responsabilidad ante la población, tendrán que tragarse sapos y culebras y sentarse en una mesa a encontrar puntos de intersección”, sostuvo.

Protesta se politizó

El analista indicó que los acuerdos deberán priorizar el interés nacional y popular, más allá de las diferencias políticas entre las partes.

Con respecto al discurso de la COB, que negó favorecer a Evo Morales o recibir financiamiento político, Pareja consideró que la explicación del dirigente Mario Argollo es contradictoria, debido a que, según su análisis, la movilización se politizó desde el momento en que algunos sectores exigieron la renuncia del presidente.

“Donde han politizado ellos mismos este movimiento es en el momento que han pedido la renuncia del presidente”, afirmó.

Pareja sostuvo que pedir la renuncia del mandatario, acompañada de bloqueos prolongados, privación de alimentos, medicinas, oxígeno y afectación a la población, dejó de ser una demanda social para convertirse en un intento de derrocamiento.

“Eso ya no es una solicitud de renuncia, eso es un franco intento de derrocamiento”, manifestó.

Fuerte costo social

El analista remarcó que los bloqueos generaron un fuerte costo social y que la población fue la principal afectada durante los 47 días de conflicto.

“No se entienda esto tampoco como una victoria del Gobierno, porque esto ha sido a costa de 47 días de sufrimiento de la población”, señaló.

Soluciones inmediatas

Sobre el eventual diálogo, Pareja consideró que es poco probable que el conflicto se resuelva en una sola jornada, pero tampoco cree que pueda prolongarse durante muchos días más, debido al cansancio de la ciudadanía.

“La población quiere soluciones casi inmediatas”, afirmó.

Están contra la pared

A su criterio, tanto el Gobierno como la COB están contra la pared. El Ejecutivo, por haber dejado escalar el conflicto durante demasiado tiempo, y la COB, por haber mantenido una postura intransigente que afectó a la población.

“Si la COB se radicaliza, eso va a generar más repudio a la COB; y si el Gobierno actúa con negligencia, eso va a generar otro repudio”, advirtió.

Finalmente, el analista consideró que, si se logra un acuerdo y se suspenden la mayoría de las movilizaciones, Evo Morales sería el principal perdedor político, debido a que, según su criterio, el expresidente apostó por el desgaste y el derrocamiento del Gobierno.

“Si se llega a un acuerdo y se suspenden las movilizaciones, Evo Morales va a ser el gran perdedor”, concluyó.

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