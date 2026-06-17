Comité Multisectorial pide cuarto intermedio en bloqueos mientras dure el diálogo

El representante del Comité Multisectorial, Leonel Condorhuayra, se refirió a la convocatoria al diálogo planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) al Gobierno nacional y señaló que la solución a los conflictos debe pasar por una mesa de negociación.

Condorhuayra afirmó que los ocho puntos planteados por la COB pueden ser atendidos por el presidente Rodrigo Paz y pidió al Gobierno asistir al diálogo para buscar una salida al conflicto que afecta al país.

“Nosotros estamos conscientes de que el diálogo siempre va a ser la solución, la alternativa, la opción a la solución de todos estos conflictos”, manifestó.

Pide asistir al diálogo

En ese sentido, Condorhuayra conminó al presidente a acudir a la negociación y priorizar una salida que permita levantar las medidas de presión.

“Le decimos de una vez por todas, por el bien de los bolivianos, vaya a la negociación, vaya al diálogo y saquemos lo que corresponde para los bolivianos: cero bloqueos, trabajo sí, bloqueos no”, expresó.

Cuarto intermedio

El representante multisectorial también pidió a los dirigentes de la COB declarar un cuarto intermedio en los bloqueos mientras se desarrolla la mesa de diálogo, como una señal de voluntad para pacificar el país.

“Solicitamos y pedimos a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, mientras exista esta mesa de diálogo, determinen un cuarto intermedio en los bloqueos”, indicó.

Condorhuayra sostuvo que levantar temporalmente las medidas de presión demostraría la intención real de los sectores movilizados de buscar una solución mediante el diálogo.

“Que ellos también demuestren que quieren ir al diálogo levantando los bloqueos, determinando el cuarto intermedio que estamos pidiendo”, agregó.

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