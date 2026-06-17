Acusado de abuso, aprehendido en Cochabamba, planeaba fugarse a Chile

Un exitoso operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba logró la aprehensión de un presunto depredador sexual de 40 años. El sujeto, imputado formalmente por los delitos de violación agravada y pornografía, ya fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de máxima seguridad de El Abra.

El modus operandi del acusado consistía en utilizar las redes sociales bajo la identidad falsa de "Luis", siendo otro su nombre real, para captar y ganar la confianza de sus víctimas.

"Se tiene antecedentes que esta persona contactaba a estas personas mediante internet, grababa a las víctimas y luego les enviaba los videos para que no lo denunciaran", detalló la abogada defensora de las víctimas, Pamela Caballero.

Extorsión digital y la alerta de los padres

La captura se precipitó cuando una de las víctimas de 14 años decidió romper el silencio tras sufrir abusos de carácter anal y oral por parte del agresor. "La víctima, una vez que fue vejada, recibió el mensaje de otras grabaciones, entró en pánico y avisó a los padres", explicó Caballero.

Ante la alarmante situación, la familia buscó asesoramiento legal inmediato y coordinó una entrega vigilada con el Ministerio Público aprovechando que el agresor planeaba abandonar Bolivia.

"Indicó que el 14 de junio se iba a Chile, pero el menor le escribió para volver a verse y el hombre aceptó", relató la jurista sobre la emboscada que permitió su captura.

Revelaciones del celular y un oscuro historial de impunidad

El peritaje tecnológico al teléfono móvil del imputado desveló una red de abusos mucho más profunda y sistemática de lo que las autoridades estimaban inicialmente.

"Con el desdoblamiento de información del celular se evidenció que mantenía relaciones sexuales con menores de hasta 12 años", confirmó la abogada de las víctimas.

Finalmente, la investigación estableció que el sujeto confesó haber agredido a una decena de menores y participaba activamente en peligrosos grupos de WhatsApp. "Queremos que se imponga la pena máxima contra este sujeto que ha agredido a muchos menores de edad", concluyó Caballero, recordando que el acusado ya arrastraba un proceso en abandono desde el año 2015.

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