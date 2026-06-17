Santa Cruz registra abastecimiento irregular de gasolina en surtidores

Desde las primeras horas de la mañana de hoy se reportaron largas filas de vehículos en diferentes estaciones de servicio debido a la falta de combustible en la ciudad de Santa Cruz. Esta situación obligó a los operarios a colocar conos de señalización en las bombas para indicar la suspensión temporal del suministro a los usuarios.

Impacto en las estaciones de servicio

Los funcionarios de los surtidores afectados informaron que los volúmenes diarios asignados, 20 mil litros de gasolina, son técnicamente suficientes para cubrir la demanda regular de la población. Sin embargo, un desfase significativo en los horarios de descarga provocó que el producto no estuviera disponible durante gran parte de la jornada.

El panorama de desabastecimiento se extendió a lo largo de varios puntos estratégicos de la ciudad. Ante este escenario, la ciudadanía y los comercializadores permanecen a la espera de un informe oficial que aclare si se trata de un problema logístico meramente temporal.

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