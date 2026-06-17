La participación en el ‘Tinkazo’, una plataforma de pronósticos deportivos es completamente gratuita y requiere de un registro digital muy sencillo para comenzar a acumular puntos. Los fanáticos interesados en concursar solo deben seguir los pasos establecidos para optar por los premios que se entregan a lo largo de la competencia.

Para iniciar el proceso de inscripción, el usuario debe escanear el código QR autorizado o ingresar directamente al enlace oficial https://www.reduno.com.bo/eltinkazo/. Tras completar los datos y avanzar en este paso inicial, el sistema enviará de manera automática un código de acceso al correo electrónico para validar los datos personales y activar la cuenta de juego.

Foto: Red Uno.

Requisitos y modalidad

Edad mínima: La convocatoria permanece abierta para todas las personas desde los 12 años de edad.

La convocatoria permanece abierta para todas las personas desde los 12 años de edad. Margen de cambio: Los pronósticos sobre los partidos pueden ser modificados hasta una hora antes del inicio de cada encuentro.

Los pronósticos sobre los partidos pueden ser modificados hasta una hora antes del inicio de cada encuentro. Acumulación: Cada acierto dentro de la página web permite escalar puestos en la tabla de clasificación general.

Foto: Red Uno.

Flexibilidad en los pronósticos

Los concursantes habilitados tienen la oportunidad de registrar sus predicciones partido a partido durante toda la vigencia del campeonato internacional. La plataforma digital permite actualizar las proyecciones futbolísticas con flexibilidad para asegurar un mejor desempeño en las jornadas correspondientes.

Los resultados finales de cada fecha permitirán a los usuarios más acertados posicionarse de forma óptima en el ranking global. Esta constancia en los pronósticos es indispensable para aspirar a las grandes sorpresas reservadas para el cierre del evento deportivo.

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Distribución de los incentivos semanales

Los premios disponibles para los mejores puntajes de cada ciclo incluyen televisores, equipos de sonido, microondas y balones de fútbol oficiales. Los nombres de los ganadores de cada jornada se difunden públicamente a través de las pantallas de televisión los fines de semana.

La entrega física de los artículos tecnológicos y deportivos se gestiona de manera directa durante la semana posterior a los anuncios oficiales. Estos actos de premiación se realizan completamente en vivo mediante un segmento especial de la programación dominical habitual.

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