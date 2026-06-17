Cabildo en Cochabamba pide estado de excepción y el desbloqueo inmediato de carreteras

La noche de este martes, la plaza principal 14 de Septiembre fue el escenario de un Cabildo Multisectorial convocado por la Asamblea de la Cochabambinidad. El encuentro, que congregó a diversas instituciones de la sociedad civil, al Comité Cívico y al transporte pesado, concluyó con la exigencia unánime de liberar las carreteras y la declaratoria de estado de excepción para el departamento y el país.

Cabildo en Cochabamba pide estado de excepción y desbloqueo. Foto: Red Uno.

El transporte pesado ingresó con sus camiones hasta el centro de la ciudad en señal de protesta, reiterando su pedido de libre transitabilidad y la urgente habilitación de un paso humanitario para los choferes que continúan retenidos y desabastecidos en las rutas. Asimismo, representantes de las provincias se sumaron al reclamo; un dirigente de Mizque exigió el desbloqueo inmediato de las carreteras del Cono Sur, advirtiendo el grave perjuicio que sufren municipios como Mizque y Aiquile, además del tránsito hacia el departamento de Potosí.

Exigencia de estado de excepción y críticas a la Gobernación

Al culminar la asamblea, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba dio a lectura a las determinaciones del Cabildo.

"Hoy nuevamente, reunida toda nuestra población y las instituciones, estamos en la lucha permanente para que finalmente se pueda liberar a nuestras carreteras del bloqueo. Exigimos vivir en democracia y en paz. Tenemos que responsabilizar al gobernador por no cumplir sus obligaciones a nivel departamental y permitir que en nuestro departamento se pueda viabilizar la liberación de carreteras. Exigimos el estado de excepción para nuestro departamento y el país", sentenció el líder cívico.

Reportan cinco puntos de bloqueo hacia el occidente

Mientras el Cabildo se desarrollaba en la capital valluna, las carreteras del departamento continúan tomadas. El comandante de la Policía del Valle Bajo, coronel Nelson Flores, informó que se registran actualmente cinco puntos de bloqueo activos en la carretera al occidente y en la zona andina, siendo los sectores de Sayari y Confital los que concentran las mayores medidas de presión.

Con el fin de evitar que el conflicto se aproxime al área metropolitana, las fuerzas del orden mantienen un fuerte resguardo en zonas estratégicas.

"El Comando Regional de Quillacollo y el Comando Departamental de Cochabamba continúan realizando el resguardo para el normal tránsito vehicular y peatonal en puntos estratégicos como es Parotani y el río Khora. De esta manera, tenemos registrado aún dos puntos de bloqueo hacia el sector de la zona andina de Quillacollo y otros puntos de bloqueo hacia el occidente, como es en el sector de Sayari y próximos a Confital", detalló el jefe policial.

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