El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno recibió la carta enviada por la Central Obrera Boliviana (COB), en la que se plantean varios puntos para instalar una mesa de diálogo, y confirmó que sus dirigentes fueron citados para este miércoles a las 09:00 en la Casa Grande del Pueblo.

“Hemos recibido una carta que establece varios puntos sobre los cuales se tiene que dialogar”, señaló Gálvez, al remarcar que será en la mesa donde se deberán debatir y construir las soluciones que espera la población boliviana.

Pacificación inmediata

El vocero indicó que el Gobierno toma “literalmente” las palabras del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien planteó la necesidad de una pacificación inmediata del país.

“Le tomamos la palabra, que de manera inmediata se pacifique el país, que de manera inmediata se creen las condiciones para que el pueblo boliviano deje de pasar esta situación”, afirmó.

Garantizar el abastecimiento

Gálvez pidió que, antes y durante el diálogo, se generen condiciones para atender la emergencia provocada por los bloqueos, principalmente en el abastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible.

“No hay nada que justifique que el pueblo boliviano esté de rehén. No hay nada que justifique que los choferes estén sufriendo en condiciones inhumanas en medio del camino”, manifestó.

Vocación de diálogo

El vocero presidencial aseguró que el Gobierno mantiene su vocación de diálogo y recordó que durante las últimas semanas se sostuvieron reuniones y se firmaron acuerdos con distintos sectores.

“El pueblo boliviano es testigo de la vocación de diálogo de este Gobierno y del presidente Rodrigo Paz Pereira. No hemos cesado un solo día en darle la oportunidad a resolver los problemas”, afirmó.

Responderán al pliego

Gálvez indicó que el Ejecutivo responderá oficialmente a la carta de la COB y que también se espera recibir planteamientos de otras organizaciones, como la Túpac Katari, para definir espacios de conversación.

“En el caso de la COB, ya estamos citándolos para las 9 de la mañana”, confirmó.

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