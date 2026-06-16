 El Alto recibirá inversión para enlosetados, vías, salud y educación

El presidente Rodrigo Paz informó que, tras la primera evaluación del acuerdo firmado la semana pasada con la Alcaldía de El Alto, se identificaron proyectos por más de Bs 217 millones para obras destinadas a diferentes distritos de esa ciudad.

El mandatario explicó que, luego del acuerdo alcanzado con el alcalde alteño, se conformó una comisión especial de obras para hacer seguimiento a las demandas priorizadas por el municipio y coordinar acciones con diferentes instancias del Gobierno.

“La semana pasada, cuando se cerró el acuerdo con el señor alcalde para poder trabajar por la ciudad de El Alto, se creó una comisión especial de obras. Esa comisión ha venido trabajando sobre diferentes temáticas y hoy es la primera reunión para generar una primera evaluación”, señaló Paz.

Inversión millonaria

De acuerdo con el presidente, la primera evaluación permitió establecer una cartera de proyectos que supera los Bs 217 millones, aunque posteriormente precisó que, con otras obras incorporadas, el monto podría elevarse por encima de los Bs 260 millones.

“Son 217 millones de bolivianos trabajándose en diferentes proyectos”, afirmó.

Paz detalló que cerca de Bs 134 millones serán destinados a enlosetados en diferentes barrios de El Alto, con 34 proyectos iniciales y otros 13 adicionales que fueron incorporados en la evaluación técnica.

“Se van a establecer cerca de 134 millones de bolivianos en losetas para diferentes barrios de la ciudad”, indicó.

En el área social, Paz informó que se evaluaron proyectos de infraestructura educativa, tinglados deportivos, obras de salud, la habilitación de una planta de oxígeno y un nuevo diseño de atención sanitaria para El Alto.

También anunció un proyecto de alcantarillado en el Distrito 7, con una inversión cercana a Bs 38 millones.

“Estamos con el proyecto de alcantarillado en el Distrito 7, que es una inversión de cerca de 38 millones de bolivianos”, precisó.

Educación

En educación, el mandatario recordó la instalación de 300 antenas Starlink para unidades educativas, con el objetivo de mejorar la conectividad de los estudiantes y agilizar el trabajo educativo. El acuerdo previo entre el Gobierno y sectores alteños también contemplaba internet satelital para colegios, además de viviendas sociales y proyectos viales.

“Las 300 antenas Starlink para las unidades educativas, para que tengan los chicos una mejor conexión y se pueda generar un trabajo educativo mucho más ágil”, sostuvo Paz.

Finalmente, el mandatario sostuvo que el trabajo con El Alto será replicado con otras ciudades, comunidades y departamentos del país, con el objetivo de impulsar obras, conectividad y desarrollo.

“Vamos a sacar a la ciudad de El Alto adelante, vamos a sacar al departamento de La Paz adelante”, concluyó.

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