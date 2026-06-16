“Lucraron con la enfermedad de mi hijo”: Madre exige investigar estafa de Bs 40 mil

Una madre de familia que permanece desde hace varios años acompañando a su hijo internado en el Hospital de Niños denunció haber sido víctima de una estafa luego de que delincuentes hackearan su teléfono celular y utilizaran su identidad para solicitar dinero a familiares y personas cercanas.

Según relató la afectada, los responsables accedieron a fotografías, videos e información relacionada con el estado de salud de su hijo para hacerse pasar por ella y pedir una suma de Bs 40.000. El engaño logró convencer a su hermana, quien consiguió el dinero mediante un préstamo y realizó la transferencia creyendo que estaba ayudando a la madre del menor.

“Estoy sorprendida y hoy indignada porque aprovecharon un momento de desesperación. A nombre mío y de mi hijo, con fotos y videos que se filtraron, pidieron una cantidad de 40 mil bolivianos”, manifestó la mujer.

La víctima explicó que su hermana realizó el depósito a través del Banco Unión, convencida de que la solicitud era legítima. Sin embargo, posteriormente descubrieron que habían sido engañadas y ahora buscan identificar a los responsables.

“Estamos haciendo todo lo posible para investigar cómo se hizo eso y a nombre de quién está esa transferencia. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

La situación resulta aún más compleja debido a que la madre realmente necesita reunir recursos para el tratamiento de su hijo. Explicó que debe costear dos estudios médicos de alta complejidad, uno valuado en Bs 20.000 y otro en Bs 16.000, además de adquirir oxígeno y una aspiradora especializada para la atención del menor.

“Se han agarrado de una necesidad de un niño y lucraron con la enfermedad de mi hijo. Él está postrado en cama y necesita esos estudios y equipos”, lamentó.

La mujer señaló que lleva más de cuatro años en el Hospital de Niños acompañando a su hijo, por lo que muchas personas conocen el caso y su lucha diaria por obtener recursos para el tratamiento médico.

Finalmente, pidió la colaboración de la ciudadanía tanto para cubrir los gastos médicos del menor como para afrontar la deuda generada por la estafa.

“Le pido ayuda a la población para los estudios de mi hijo y para que podamos descubrir quién hizo esta estafa. La deuda es muy grande y ahora nos la están cobrando a mí y a mi hermana”, expresó.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 783 63 654.

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