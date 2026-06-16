Bloqueos provocan retrasos en cirugías por falta de insumos y medicamentos en hospitales municipales

Los bloqueos instalados en distintas carreteras del país comenzaron a generar efectos en el sistema de salud municipal, donde ya se reporta escasez de algunos insumos y medicamentos esenciales, situación que preocupa a los trabajadores del sector y que podría afectar la atención de los pacientes.

El secretario de Conflictos de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), Evert Patiño, advirtió que los centros hospitalarios están enfrentando dificultades para recibir suministros debido a las restricciones en las rutas.

“Es un acto conflictivo que se está dando en esta situación, pero lógicamente nosotros cuando hemos hablado con el señor alcalde, tanto en la gestión anterior como en esta gestión, se habló de que se debe prever y elaborar planes de acción destinados a evitar la falta de insumos y principalmente de medicamentos esenciales”, manifestó.

Patiño recordó que desde hace tiempo el sector salud viene alertando sobre la necesidad de implementar mecanismos de contingencia para responder a este tipo de emergencias. Según indicó, la situación ya está teniendo consecuencias en la atención médica.

Como ejemplo, señaló que en el Hospital de la Pampa de la Isla se registraron dificultades para realizar cirugías de alta complejidad debido a la falta de agujas pencan, insumo indispensable para la aplicación de anestesia.

“Ha habido retención y retraso en el tema de las atenciones y las cirugías”, afirmó el dirigente, quien remarcó que este tipo de situaciones deben ser previstas para evitar perjuicios a la población.

Asimismo, informó que el sector salud se encuentra desarrollando sus asambleas ordinarias, donde además de abordar temas laborales, exigen condiciones adecuadas para garantizar una atención eficiente y oportuna a los pacientes.

Ante este panorama, Fesirmes instó al Gobierno Municipal a implementar planes de trabajo y contingencia que permitan dar respuestas inmediatas, así como establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales municipales, especialmente mientras persistan las medidas de presión que afectan el transporte de suministros.

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