San Juan: Cochabamba certifica a 13 empresas de embutidos y ratifica la prohibición de fogatas y pirotecnia

A pocos días de las celebraciones de San Juan, la Alcaldía de Cochabamba puso en marcha su plan de control e informó que solo 13 empresas de embutidos cuentan con la certificación oficial para comercializar sus productos en la ciudad. Paralelamente, las autoridades recordaron que rige la prohibición absoluta del encendido de fogatas y el uso de pirotecnia, advirtiendo severas sanciones para los infractores.

Riguroso control de embutidos y exigencia de etiquetado

Enrique Viscarra, representante de la oficina de Defensa al Consumidor, explicó que las 13 marcas autorizadas superaron estrictos análisis de laboratorio para garantizar que sean aptas para el consumo humano.

"Estas empresas han pasado previo un proceso de revisión de todos los registros sanitarios y de los avales técnicos analíticos que respaldan la calidad de estos productos, tanto desde el ámbito físico-químico como el microbiológico. Los estándares en cuanto al uso de nitritos y nitratos están dentro de los límites establecidos", informó Viscarra.

De las empresas certificadas, cuatro son de producción local —operan dentro de la jurisdicción del municipio— mientras que las nueve restantes provienen de otras regiones del país. La autoridad técnica enfatizó que los comerciantes tienen la obligación de vender los embutidos en bolsas debidamente selladas y etiquetadas, por lo que instó a la población a revisar minuciosamente el empaque antes de comprar. Cualquier producto que carezca de registro sanitario será decomisado de inmediato.

Tolerancia cero a las fogatas y los fuegos artificiales

Por otra parte, desde el plano ambiental y de seguridad ciudadana, el Concejo Municipal ratificó la vigencia de las normativas que restringen las actividades contaminantes durante esta festividad. El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, advirtió que los controles se ejecutarán de manera conjunta entre el Ejecutivo, la Intendencia y el personal de Seguridad Ciudadana.

"Queremos recordarles que está prohibida la venta y el uso de juegos pirotécnicos, así como el encendido de fogatas o la quema que vaya a generar cualquier tipo de contaminación. Esto es en medida de preservar un medio ambiente más saludable y no afectar a la familia cochabambina, principalmente a quienes tienen dolencias de salud, y tampoco a las mascotas que sufren por el ruido", explicó Noya.

La máxima autoridad del ente legislativo municipal recordó que las restricciones y los operativos de control no se limitarán únicamente a la noche de San Juan, sino que la ley se aplicará con rigurosidad hasta el último día del mes de junio, sancionando tanto a los ciudadanos que realicen fogatas como a los comerciantes que distribuyan material pirotécnico.

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