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Terminal Bimodal de Santa Cruz restablece salidas hacia tres departamentos

La reactivación parcial de las carreteras reactiva el flujo de viajeros, aunque el clima frena momentáneamente la ruta a Trinidad.

Ximena Rodriguez

16/06/2026 21:22

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Terminal Bimodal de Santa Cruz registra un incremento paulatino en la afluencia de pasajeros que buscan trasladarse a diversos puntos del territorio nacional. Actualmente, los transportistas cuentan con la autorización para reactivar los viajes hacia tres departamentos del país, devolviendo de forma progresiva el movimiento habitual a esas instalaciones.

Los buses con destino a Sucre y Potosí tienen garantizado el tránsito libre por un lapso temporal de 72 horas que concluirá este miércoles. Por su parte, la ruta hacia Yacuiba se encuentra completamente normalizada luego de que se levantara un bloqueo momentáneo que perjudicaba la libre circulación durante las primeras horas de la jornada.

Factores climáticos y desvíos

El flujo vehicular hacia Trinidad experimenta complicaciones debido a que las inclemencias del tiempo obligaron a suspender las salidas que previamente utilizaban un desvío por San Julián. En contraposición, la carretera bioceánica permanece totalmente habilitada y expedita, consolidando el retorno paulatino a la normalidad en el transporte interdepartamental.

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