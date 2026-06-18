Superstars: estos son los tres equipos más votados por el público y competirán por el beneficio

Después de una gala cargada de emoción, talento y mucho show, La Gran Batalla Superstars cerró la votación del público y ya tiene a los tres equipos más apoyados de la semana.

Los televidentes hicieron sentir su respaldo a través de la plataforma oficial y definieron qué famosos competirán este próximo lunes por un importante beneficio dentro del programa.

El primer lugar fue para Carlos Marquina junto a Stetic Dance, quienes arrasaron en la votación con el 35,4% del apoyo del público.

En segundo lugar se ubicó Marianella Molina junto a Fusion Dance, alcanzando el 18,9% de los votos.

El tercer puesto fue para Guadalupe Núñez y la academia New Dance, quienes lograron el 10,4% y completan el grupo de clasificados para disputar el beneficio.

Con estos resultados, los tres equipos volverán al escenario este lunes para enfrentarse en una nueva instancia decisiva, donde buscarán demostrar por qué fueron los favoritos de la audiencia.

La competencia se pone cada vez más intensa y el apoyo del público empieza a marcar diferencia en el camino de los participantes dentro de La Gran Batalla Superstars.

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