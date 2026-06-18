Última gala para votar: La Gran Batalla Superstars llega con Alejandro Pinedo y La Sabrosa

La emoción vuelve a encender el escenario de La Gran Batalla Superstars con una noche que promete talento, ritmo, sorpresas y mucha energía.

Este jueves, dos equipos llegan listos para darlo todo frente al jurado y conquistar al público. Alejandro Pinedo subirá al escenario junto a Suri Academy, mientras que La Sabrosa pondrá toda su fuerza, carisma y sabor acompañada por la academia UN1TY.

La gala promete presentaciones cargadas de show, actitud y mucha competencia, en una etapa donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Además, esta será la última noche para apoyar a tu equipo favorito a través de la votación del público. Los seguidores podrán ingresar a voto.reduno.com.bo y elegir al famoso que quieren beneficiar en la competencia.

El voto del público será clave para que uno de los equipos reciba una ventaja importante y avance con más fuerza dentro de La Gran Batalla Superstars.

No te pierdas esta noche de espectáculo, baile y emoción por la señal de Red Uno a las 17:10.

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