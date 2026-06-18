Antes de unificar el tipo de cambio, Bolivia debe recuperar estabilidad, señala Romero

El economista y analista Fernando Romero afirmó que, en las actuales condiciones económicas, Bolivia no tiene la capacidad financiera suficiente para avanzar en una unificación del tipo de cambio respecto al dólar.

Romero explicó que el país enfrenta una escasez de divisas, baja liquidez y un escenario económico golpeado por la conflictividad social, lo que hace poco viable aplicar una medida cambiaria de alto impacto en el corto plazo.

“En las actuales condiciones, evidentemente que no, porque no tenemos la capacidad financiera, ni respaldo, ni liquidez”, sostuvo el analista al ser consultado sobre la posibilidad de unificar el tipo de cambio.

Reservas internacionales

Romero indicó que, según los últimos datos oficiales del Banco Central de Bolivia al 15 de junio, las reservas internacionales se encuentran cerca de los $us 3.513 millones; sin embargo, aclaró que el componente líquido en divisas sería mucho menor, alrededor de $us 762 millones.

Para el economista, esa cantidad es insuficiente para sostener una unificación cambiaria. En su criterio, el país necesitaría una inyección superior a los $us 3.000 millones para garantizar estabilidad en el mercado.

“El tipo de cambio, en ese escenario, necesita una inyección de por lo menos más de $us 3.500 millones aproximadamente”, explicó.

Liquidez de dólares

Romero señaló que cualquier cambio en la política cambiaria, ya sea pasar de un tipo de cambio fijo a uno flexible o aplicar bandas cambiarias, requiere dólares disponibles. Advirtió que si la población acude a los bancos a demandar divisas y no encuentra liquidez, la medida podría fracasar y fortalecer nuevamente el mercado paralelo.

Créditos internacionales

El analista también se refirió a la posibilidad de acudir a financiamiento externo, principalmente a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y sostuvo que, por el momento, ese podría ser uno de los pocos caminos de corto plazo para obtener liquidez.

“En este contexto es inviable sin el apoyo a corto plazo de un organismo internacional que nos dé dólares”, afirmó.

Bloqueos afectan

Respecto a si la unificación podría concretarse durante esta gestión, Romero evitó descartarlo completamente, pero consideró que sería muy difícil debido al escenario macroeconómico, la pérdida de confianza, la caída de inversión y los efectos económicos de los bloqueos.

El economista sostuvo que antes de pensar en la unificación cambiaria, el país debe garantizar gobernabilidad, transitabilidad y estabilidad económica.

“Lo primero es garantizar gobernabilidad, transitabilidad y que la economía deje de estar paralizada y funcione”, manifestó.

Romero concluyó que la unificación del tipo de cambio es una medida prioritaria, pero no urgente en este momento.

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