Ministro pide prudencia y advierte que Evo busca que fracase el diálogo

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, se refirió al diálogo instalado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) y afirmó que, tras 48 días de conflicto, se dio un primer paso para encaminar una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país.

La autoridad sostuvo que el encuentro permitió abrir un espacio de conversación entre el Ejecutivo, la dirigencia cobista y sectores movilizados, aunque reconoció que el proceso no será sencillo.

“Se ha sentado en la mesa de diálogo, se ha podido aperturar este tema de escucharnos entre nosotros, el Gobierno, la Central Obrera Boliviana y los movilizados”, señaló Bascopé.

Prima el diálogo

El ministro destacó que el diálogo debe convertirse en el camino para resolver los conflictos y evitar mayores daños al país, principalmente por los bloqueos que, según dijo, afectan a la población y tendrán consecuencias económicas difíciles de recuperar.

“El tema lacerante es un bloqueo que está afectando a mucha gente y esto va a tomar su tiempo para recuperarnos económicamente”, manifestó.

"Sujeto oscuro del Chapare"

Bascopé también lanzó duras críticas contra lo que denominó “el sujeto oscuro del Chapare” a Evo Morales, a quien acusó de buscar que el diálogo fracase y de intentar aprovechar el conflicto para sus propios intereses.

“Este sujeto que está en el Chapare está esperando que esto fracase, y eso hay que evitar”, afirmó la autoridad.

Contaminan demandas

En esa línea, sostuvo que algunos actores intentaron “contaminar” las demandas de sectores indígenas, campesinos, populares y obreros, y remarcó que el Gobierno busca aislar a quienes, según dijo, apuestan por la confrontación.

El ministro aseguró que el presidente Rodrigo Paz instruyó a su gabinete apostar por el diálogo y la tolerancia democrática para evitar un escenario de violencia entre bolivianos.

“Esto es una cirugía de un tumor cancerígeno muy alto y riesgoso, no por los que estemos sentados en el diálogo, sino porque el sujeto oscuro del Chapare quiere que fracase”, declaró.

Comisión jurídica

Sobre el cuarto intermedio declarado en la reunión, Bascopé explicó que existe una comisión técnica jurídica que trabaja en el análisis de la situación de las personas detenidas durante los conflictos, uno de los principales pedidos de la COB.

La autoridad aclaró que el Órgano Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales, pero sí puede pedir que se respeten las garantías constitucionales, el debido proceso y el principio de inocencia.

“Lo que se necesita en este momento es llegar a un tema de pacificación, lo que no significa impunidad”, remarcó.

Bascopé indicó que, además del tema de los detenidos, se afinan otros puntos de la agenda de diálogo y pidió paciencia a la población, debido a la delicadeza del momento político y social.

Finalmente, expresó su confianza en que el diálogo pueda llegar a buen puerto y afirmó que vio voluntad en varios dirigentes para encontrar puntos de coincidencia, pese a las diferencias existentes.

“Más allá de nuestras diferencias, ahora ya hay una voluntad de llegar a un buen puerto”, concluyó.

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