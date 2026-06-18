La conmovedora lucha de un padre soldador que necesita Bs 80 mil para salvar a su bebé, que nació con dos malformaciones

La historia de la pequeña Asheley Robles, de tan solo ocho meses de edad, es un conmovedor testimonio de resistencia médica y amor paterno frente a la adversidad. La menor padece de dos complejas malformaciones congénitas, consistentes en un absceso del esófago y la ausencia del conducto del ano, lo que la obliga a depender de una sonda y de bolsas de colostomía.

Un diagnóstico complejo y la esperanza médica

A pesar de los esfuerzos del equipo médico local, una primera intervención quirúrgica en el aparato digestivo no logró los resultados esperados debido a complicaciones en el proceso de cicatrización. “Los cirujanos operaron, pero no fue un éxito; necesita otra cirugía, un especialista vendrá desde México, este es un caso especial”, explicó Alexander Robles, padre de la menor.

Para garantizar que la niña alcance las condiciones óptimas ante el nuevo procedimiento, su progenitor aplica una estricta rutina de alimentación a base de papillas.

“Un tarro de leche me dura 3 o 4 días; la alimento con jeringas, le preparo papillas desde los 6 meses para aumentar de peso y que pueda tener buenas defensas”, relató Robles sobre el complejo cuidado diario.

Los últimos exámenes médicos reflejan una evolución positiva en el estado general de la lactante, quien se encuentra en el peso adecuado para ingresar nuevamente al quirófano a principios de agosto. “Estas dos semanas he estado en los laboratorios, me han felicitado que está estable”, confirmó con optimismo el progenitor.

Un llamado urgente a la solidaridad ciudadana

El tratamiento integral requiere una inversión económica de 80 mil bolivianos, una cifra inalcanzable para Alexander, cuyo oficio como soldador no abastece para cubrir los insumos y la cirugía.

“Es mi primer y única hija, por la cual voy a luchar día a día incansablemente, pido a la población que me colabore”, concluyó el padre, quien mantiene la fe intacta en el futuro de su niña.

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