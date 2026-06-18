Defensoría busca a los padres del recién nacido abandonado en Santa Cruz

Un recién nacido fue abandonado en el barrio Vallegrande, en la ciudad de Santa Cruz, hecho que ha generado la intervención inmediata de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que ahora se encuentra a cargo del menor mientras se investiga la identidad de los progenitores.

La directora municipal de Género y Gestión Social, Lola Terrazas, informó que el recién nacido de tan solo seis días, se encuentra en buenas condiciones de salud.

“El bebé de seis días de nacido goza de buenas condiciones de salud, pesa 3.500 gramos tras ser atendido en el centro Perpetuo Socorro. Él se encuentra con medidas de protección en la Defensoría recibiendo los cuidados y atención que requiere su edad”, señaló.

Asimismo, indicó que ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), con el objetivo de iniciar las investigaciones para dar con los responsables del abandono.

“Hasta la hora no se ha identificado quienes han sido los posibles autores de este abandono a un infante, ya se ha sentado la denuncia en la Felcc y esperamos que se inicien las investigaciones, se hagan los requerimientos a los vecinos si tienen cámaras de seguridad para ver quiénes fueron las personas que lo abandonaron”, añadió.

Terrazas también hizo un llamado a la reflexión a los responsables del hecho, al tiempo de señalar que se realiza el seguimiento correspondiente para garantizar la protección del menor.

“Le pedimos a las personas que hicieron este abandono que puedan recapacitar y se hagan cargo del menor de edad, sin embargo la Defensoría, en caso de que aparezcan los padres, hará el seguimiento para garantizar el buen estado del menor”, sostuvo.

Finalmente, informó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia está elaborando programas de prevención enfocados en evitar embarazos no deseados y en adolescentes, como parte de una estrategia de protección integral.

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