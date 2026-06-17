El llanto de un bebé alertó a vecinos que hallaron a un recién nacido abandonado

Un recién nacido fue hallado abandonado la noche del martes en una acera del barrio Vallegrande, en la zona de la Radial 17 y medio de Santa Cruz de la Sierra. El bebé, que se encontraba envuelto en una frazada celeste, fue encontrado por vecinos que escucharon su llanto y acudieron a verificar qué ocurría.

Según relataron los testigos, el menor estaba tendido sobre la tierra, cerca de un cesto de basura, expuesto a las bajas temperaturas que se registraban en la ciudad, donde la sensación térmica alcanzaba los 11 grados centígrados.

“Veníamos de cenar y nosotros lo encontramos ahí. Prácticamente estaba tirado el bebé. Estaba envuelto con unas colchitas. Estaba simplemente ahí y lo único que hicimos fue alzarlo y llamar después a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, relató uno de los vecinos que participó en el rescate.

El hombre señaló que inicialmente no se percataron de que se trataba de un bebé. “Estaba calladito. Simplemente parecía un bulto nomás ahí”, recordó.

Otra vecina contó que fue la luz de una linterna la que permitió descubrir el rostro del recién nacido.

“Mi amigo lo alumbró y de pronto vimos la carita del bebé ahí. Así que lo alzamos”, manifestó.

Los vivientes de la zona aseguraron que el abandono habría ocurrido pocas horas antes del hallazgo, ya que durante la tarde no observaron nada extraño en el lugar. “Fue reciente porque en la tarde yo pasé por aquí y no había nada”, afirmó una de las testigos.

Tras ser auxiliado, el menor fue trasladado a un centro de salud para una valoración médica. De acuerdo con el informe preliminar, el recién nacido no presentaba lesiones y se encontraba estable pese a haber permanecido expuesto a las inclemencias del tiempo.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumió la custodia del bebé y anunció que brindará información actualizada sobre su estado de salud y las acciones que se seguirán en el caso.

Por su parte, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) iniciaron una investigación por el presunto delito de abandono. Los investigadores revisan imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en calles cercanas para identificar a la persona o personas que dejaron al menor en el lugar.

El hecho ha generado consternación entre los vecinos del barrio Vallegrande, quienes expresaron su indignación por las condiciones en las que fue encontrado el bebé.

“Que sean más conscientes. Sobre todo, en este frío abandonarlo en la tierra. Si lo van a abandonar, que sea por lo menos en un lugar visible para que alguien lo pueda recoger”, lamentó una vecina.

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