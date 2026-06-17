Pumakatari y ChikiTiti vuelven a operar en La Paz: conozca horarios y rutas habilitadas

La Alcaldía de La Paz anunció la reanudación parcial de las operaciones de los buses Pumakatari y ChikiTiti, luego de lograr el abastecimiento de combustible necesario para poner nuevamente en circulación a la flota municipal.

Horarios y rutas

El servicio funcionará de manera restringida entre las 16:30 y las 21:30, horario establecido para atender principalmente a los usuarios que requieren retornar a sus domicilios al finalizar la jornada.

Desde una de las paradas ubicadas en las inmediaciones de la plaza Camacho, se informó que la medida alcanzará a diez rutas que volverán a operar bajo esta modalidad temporal.

Entre los recorridos habilitados se encuentran las conexiones hacia Chasquipampa, Irpavi, Caja Ferroviaria, Llojeta e Inca Llojeta, además de otros sectores que forman parte de la red de transporte municipal.

Operaciones se reanudan

Las autoridades municipales explicaron que la decisión fue asumida tras conseguir combustible para garantizar la prestación del servicio, afectado en las últimas semanas por las dificultades de abastecimiento.

El sistema de transporte municipal, que opera en la ciudad desde 2011, constituye una alternativa de movilidad para miles de pasajeros que diariamente utilizan los buses para trasladarse entre distintos sectores de La Paz.

La Alcaldía recomendó a los usuarios tomar previsiones y acudir a las paradas dentro del horario establecido, mientras se evalúa la ampliación gradual del servicio en función de la disponibilidad de combustible.

Mira la programación en Red Uno Play