Antes de salir de casa: conozca el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de junio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 17 de junio se registrarán cielos nubosos en gran parte del territorio nacional, con temperaturas variables entre regiones y sin probabilidad de lluvias en las principales ciudades del país.

Las condiciones climáticas estarán marcadas por mañanas frías en el occidente, temperaturas templadas en los valles y un ambiente más cálido en el oriente boliviano.

Occidente

En los departamentos del occidente se prevé una jornada con cielos nubosos y temperaturas bajas durante las primeras horas del día.

La Paz registrará cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas entre los 5°C y 21°C.

El Alto tendrá condiciones similares, aunque con temperaturas más bajas, que oscilarán entre los -5°C y 16°C.

Oruro presentará cielos poco nubosos y temperaturas entre los -1°C y 18°C, mientras que Potosí tendrá cielos nubosos y registros que irán desde los -5°C hasta los 22°C.

Valles

En la región de los valles predominarán los cielos poco nubosos y un ambiente templado durante gran parte de la jornada.

Cochabamba alcanzará una de las temperaturas más altas del país, con una mínima de 7°C y una máxima de 33°C.

Por su parte, Sucre tendrá temperaturas entre los 5°C y 24°C, con cielos poco nubosos.

En Tarija, el Senamhi prevé cielos nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 2°C y 24°C.

Oriente

En el oriente boliviano se espera una jornada mayormente nubosa, con temperaturas agradables y sin pronóstico de precipitaciones.

Santa Cruz registrará temperaturas entre los 15°C y 19°C, bajo un cielo predominantemente nuboso.

En Trinidad, la temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 28°C, también sin probabilidad de lluvias.

Mientras tanto, Cobija tendrá temperaturas entre los 20°C y 31°C, con cielos nubosos durante gran parte del día.

De acuerdo con el reporte del Senamhi, no se prevén lluvias en las principales ciudades del país, por lo que las condiciones meteorológicas serán favorables para las actividades cotidianas y los desplazamientos durante la jornada.

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