Atención, La Paz: estas son las concentraciones y cierres de vías previstos para este miércoles

El reporte actualizado de la Policía recomienda tomar rutas alternas debido a concentraciones y reuniones de organizaciones sociales previstas para este 17 de junio.
17/06/2026 7:20
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El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte actualizado este miércoles 17 de junio, en el que advierte sobre movilizaciones, concentraciones y posibles cortes de vías en distintos sectores de las ciudades de La Paz y El Alto.
Movilizaciones
Según la información oficial, una de las actividades previstas se desarrollará en el centro paceño y la ciudad de El Alto, donde la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales sostendrán reuniones de evaluación y coordinación.
Asimismo, en el centro de la ciudad de La Paz está prevista una concentración de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari”, cuyos dirigentes analizarán y coordinarán futuras medidas de presión.
De igual manera, se anunció una concentración y mitin de protesta protagonizado por el sector denominado “La Paz Limpia”, actividad que se realizará en inmediaciones del edificio ex Sobode.
Kilómetro 0 continúa cerrado
La Policía informó además que la plaza Murillo permanecerá sin acceso debido al cierre de vías en el sector.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos para evitar retrasos ocasionados por las movilizaciones anunciadas.
El reporte forma parte del monitoreo diario que realizan las fuerzas del orden respecto a las medidas de protesta y concentraciones registradas en el departamento.
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