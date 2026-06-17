Atención, La Paz: estas son las concentraciones y cierres de vías previstos para este miércoles

El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte actualizado este miércoles 17 de junio, en el que advierte sobre movilizaciones, concentraciones y posibles cortes de vías en distintos sectores de las ciudades de La Paz y El Alto.

Movilizaciones

Según la información oficial, una de las actividades previstas se desarrollará en el centro paceño y la ciudad de El Alto, donde la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales sostendrán reuniones de evaluación y coordinación.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Asimismo, en el centro de la ciudad de La Paz está prevista una concentración de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari”, cuyos dirigentes analizarán y coordinarán futuras medidas de presión.

De igual manera, se anunció una concentración y mitin de protesta protagonizado por el sector denominado “La Paz Limpia”, actividad que se realizará en inmediaciones del edificio ex Sobode.

Kilómetro 0 continúa cerrado

La Policía informó además que la plaza Murillo permanecerá sin acceso debido al cierre de vías en el sector.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos para evitar retrasos ocasionados por las movilizaciones anunciadas.

El reporte forma parte del monitoreo diario que realizan las fuerzas del orden respecto a las medidas de protesta y concentraciones registradas en el departamento.

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