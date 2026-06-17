Alcaldía garantiza reabastecimiento de medicamentos en hospitales municipales tras bloqueos

La Alcaldía informó que en los próximos días se procederá al reabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales municipales, luego de las complicaciones generadas por los bloqueos a nivel nacional que afectaron el normal suministro en los centros de salud.

El secretario municipal de Salud, José Carlos Gutiérrez, explicó que los problemas de distribución impactaron principalmente a los establecimientos de primer y segundo nivel, generando desabastecimiento de insumos médicos y medicamentos esenciales.

“El problema de los bloqueos a nivel nacional había complicado mucho el abastecimiento de los centros de primer y segundo nivel, tanto de medicamentos como insumos”, señaló Gutiérrez.

La autoridad informó que ya se iniciaron reuniones con empresas proveedoras para normalizar el suministro y que el proceso de reposición ya está en marcha.

“Desde el día de ayer, teniendo reuniones con las empresas, hemos comenzado a solucionar estos problemas poco a poco y en los próximos días estaremos reabasteciendo ya con un buen porcentaje los centros de salud”, afirmó.

Entre los insumos afectados se encuentran jeringas, gasas y medicamentos esenciales conocidos como trazadores, entre ellos sartanes, carbamazepina y algunas vitaminas.

Mientras se concreta el reabastecimiento total, el secretario municipal de Salud explicó que los establecimientos están coordinando entre sí para no interrumpir la atención a los pacientes.

“Entre los centros de salud nosotros hacemos prestaciones entre un centro y otro para que si viene un paciente que esté necesitando algún medicamento esencial, un centro de salud presta hasta que el otro centro de salud se reabastezca”, agregó.

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