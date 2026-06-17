Farmacias privadas garantizan abastecimiento de medicamentos y piden calma a la población

Las farmacias privadas de Santa Cruz cuentan con más del 90% de abastecimiento de medicamentos y disponen de stock suficiente para atender la demanda durante las próximas tres semanas, informó Iver Cordero, representante del sector farmacéutico y presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia.

Ante las denuncias sobre posibles desabastecimientos debido a los bloqueos en las carreteras del país, Cordero explicó que, tras consultas realizadas en diferentes farmacias de la ciudad y del departamento, se verificó que el suministro de medicamentos se mantiene estable.

“Por el momento estamos abastecidos. Sí hay un pequeño retraso en algunos ítems que llegan desde La Paz, pero son productos que pueden ser reemplazados por otros que se fabrican en Santa Cruz”, señaló.

El representante indicó que uno de los medicamentos con demoras es la combinación de paracetamol e ibuprofeno, muy solicitada durante la temporada de bajas temperaturas por el incremento de enfermedades respiratorias. Sin embargo, aseguró que existen alternativas disponibles para los pacientes.

Cordero también informó que laboratorios productores confirmaron que cuentan con suficiente materia prima para continuar la fabricación de medicamentos en el país, por lo que actualmente no existe riesgo de desabastecimiento en Santa Cruz.

“Queremos darle tranquilidad a la población. Las farmacias unipersonales tienen stock suficiente para atender las enfermedades respiratorias y otros cuadros frecuentes de esta época”, afirmó.

No obstante, advirtió que si los bloqueos se prolongan por un periodo mayor podrían generarse dificultades en el abastecimiento. Mientras tanto, explicó que varios medicamentos continúan llegando a la región, algunos de ellos mediante transporte aéreo, especialmente aquellos que requieren condiciones especiales de almacenamiento.

“Por el momento podemos decir que hay disponibilidad de medicamentos y que la población puede estar tranquila”, concluyó Cordero.

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