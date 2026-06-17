El futuro del canal Tamengo marcó la agenda del encuentro trinacional

El dragado del canal Tamengo se perfila como una de las principales prioridades para los países que integran la hidrovía Paraguay-Paraná. Durante un encuentro trinacional, autoridades y representantes del sector privado analizaron los avances y desafíos pendientes para mejorar la navegación y la integración regional.

El presidente de la Cámara de Exportadores (Cadex), Oswaldo Barriga, destacó la participación de representantes de Bolivia, Brasil y Paraguay y valoró el interés demostrado por los tres países para impulsar proyectos conjuntos.

“Espero, sinceramente, que dentro de un año nos reunamos en estas mismas instalaciones y que el plan de trabajo que nos hemos puesto en estas conclusiones sea ya una visión para los próximos 10 a 20 años”, afirmó Barriga.

Por su parte, Diego Azqueta, de la Comisión Cuenca del Plata, señaló que la hidrovía se mantiene dentro de la agenda de los gobiernos de la región y aseguró que las dificultades identificadas son conocidas por las autoridades competentes.

“La hidrovía está en la agenda. Los funcionarios públicos de los diferentes países conocen los problemas de la hidrovía y los están resolviendo. Los pendientes a resolver son conocidos y son relativamente chicos”, manifestó.

Azqueta también expresó su deseo de que para el próximo encuentro ya se haya concretado el dragado del canal Tamengo, una obra considerada estratégica para el desarrollo del comercio exterior boliviano.

A su vez, el canciller Fernando Aramayo resaltó la importancia de la cooperación regional para impulsar el crecimiento económico y la integración entre los países.

“Una nación puede alcanzar plenamente su potencial. El crecimiento sostenible y la seguridad económica dependen cada vez más de proyectos comunes, de confianza mutua y de una visión estratégica que trascienda coyunturas políticas y ciclos gubernamentales”, sostuvo.

Los participantes coincidieron en que el fortalecimiento de la hidrovía representa una oportunidad para mejorar la competitividad regional y consolidar una agenda de desarrollo a largo plazo basada en la cooperación entre los países involucrados.

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